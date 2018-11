L'alcool, le meilleur ami de la mort

8,7 litres par personne en 2016

Bon, ok, le titre n'est pas très gai, je vous l'accorde. Mais en même temps, l'information dévoilée par le bureau national des statistiques sud-coréen n'a rien de très joyeux. Selon les données condensées sur 2017, 4 809 personnes sont décédées d'une maladie liée à l'alcool. Si l'on rapporte cette statistique à la journée, cela représente. Un coût pour la société estimé à 1 000 milliards de wons par an, soit 781 millions d'euros ! Pour les trentenaires, le nombre de décès liés à l'alcool est de 2,7 pour 10 000 personnes, alors que pour les quinquagénaires, le ratio monte à 22,8 pour 10 000 personnes. Et malheureusement, l'alcool ne tue pas uniquement les consommateurs. L'autorité du trafic routier rapporte ainsi que 9% des accidents de la route étaient liés à l'alcool au volant.Le problème, c'est que l'alcool est encré dans la culture coréenne. Malgré le danger social mais aussi physique que peut provoquer l'alcool, la société s'est développée avec l'alcool comme l'un des éléments moteurs, si l'on puisse dire, des relations inter-humaines. Boire une bière ou partager un soju dans un parc, dans un lieu public, dans un restaurant, chez soi, c'est tout simplement devenu la norme. Une norme qui inquiète cependant de plus en plus, car deux tiers des personnes interrogées lors d'une enquête sur le sujet avouait avoir déjà eu peur des violences conséquentes à une forte consommation d'alcool de personnes tierces.Comme nous l'indiquions hier sur Bienvenue en Corée du Sud (voir En Corée du Sud, la guerre contre l'alcool a sonné ), le gouvernement veut restreindre la publicité des distillateurs et brasseurs avec toute une batterie d'interdictions liées aux publicités sur les boissons alcoolisées. Une sorte de Loi Évin puissance 1 000. En 2017, les sociétés productrices d'alcool ont dépensé 285 000 milliards de wons dans des publicités ciblant les consommateurs d'alcool. Pour rappel, la consommation moyenne d'alcool en Corée du Sud (selon le service national des impôts) était de, l'équivalent de 115 bouteilles de soju (bouteille de 360ml contenant 21% d'alcool) ou 348 bières (canette de 500ml, 5% d'alcool). La France tient tout de même bien son rang, avec une moyenne de 11,7 litres par personne par an.