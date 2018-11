Le chômage a son plus haut niveau depuis 13 ans

C'est un nouveau record, et pas l'un des plus glorieux, que vient d'enregistrer le gouvernement de Moon Jae-in. Le taux de chômage en Corée du Sud sur le mois d'octobre 2018 est devenu le plus haut jamais atteint depuis 13 ans, alors que des mesures favorables à la création de nouveaux emplois via une utilisation massive d'argent publique ont été mises en place en septembre. Selon le bureau des statistiques coréen, le nombre d'emplois créés en octobre s'est stabilisé à 64 000, comme l'année dernière, malgré la volonté de monter ce chiffre à 100 000 par mois sur les quatre prochains mois., réduisant le taux d'emploi de 0.2 point à 61.2%, une chute qui se poursuit pour le neuvième mois consécutif et atteint son plus bas niveau depuis la crise financière de 2008.Les plans de recrutement à court termes des entreprises ne se font pas encore sentir et aucun événement particulier actuellement ne peut redonner un peu de vigueur à un marché de l'emploi désastreux. Les quadragénaires et les quinquagénaires sont ainsi les plus touchés par cette chute avec respectivement une baisse de 0.7 point à 79% de taux d'emploi et 0.6% à 75.5% de taux d'emploi. Le ministre des finances Hong Nam-ki, qui vient de prendre la place de son successeur pousser vers la sortie par le Président, va devoir se retrousser les manches sérieusement. En août dernier,: 338 000 jeunes de 25 à 34 ans sans emploi, contre 434 000 jeunes chômeurs en 1999, au sortir de la crise financière asiatique de 97-98.Mais pour les analystes, ce n'est pas une énième contribution fiscale à court terme qui permettra de relever le taux d'emploi. La crise semble bien plus profonde et c'est tout le système économique qu'il faut re-dynamiser. Les projets de construction sont en baisse, la situation commerciale entre la Chine et les Etats-Unis impacte le marché sud-coréen et le salaire minimum en forte augmentation voulu par Moon Jae-in sont autant d'explication à cette crise de l'emploi que vit actuellement le Pays du matin calme. Alors que les jeunes coréens passent leur baccalauréat aujourd'hui, leur avenir ne s'éclaircit pas pour autant...