Les Coréens réduisent leurs sorties alcoolisées

Serait-ce la mesure du gouvernement Moon entrée en vigueur en juillet dernier qui porterait ces fruits ? Tout à fait possible. Le passage de la semaine aux 52 heures a été mis place il y a bientôt 5 mois pour les entreprises comptant plus de 300 salariés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'appliquera à partir de 2020 à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Depuis juillet 2018, les bars et restaurants des grandes villes du pays ont vu leur chiffre d'affaires baissé. D'après le rapport publié par l'organisme financier Shinhan Card, les Coréens préfèrent les activités culturelles et autres hobbies aux sorties alcoolisées avec leurs collègues.Les bars dits, autrement dit ceux où l'on trouve le verre de vin à 3 000 wons (2,35 euros), sont en forte augmentation. Les Coréens misent donc sur la qualité avant la quantité, bien loin de lasud-coréenne ! Les dépenses liées à l'alcool ont chuté au troisième trimestre 2018, atteignant 49,5 milliards de wons contre 54,5 milliards de wons sur la même période l'an dernier. Dans l'autre sens, les dépenses liées aux hobbies ont augmenté : entre le premier et le troisième trimestre 2018, les dépenses sur les activités récréationnelles sont passées de 42,6 à 45,4 milliards de wons, les dépenses en fitness de 28,2 à 29,9 milliards de wons et les dépenses en cinéma et concert de 18,5 à 22,7 milliards de wons.(plats d'accompagnement coréen comme le kimchi)" souligne Kim Hyo-jeong, patron du département Big Data de Shinhan Card, dans un entretien avec le. Un autre chiffre montre la baisse de la fréquentation des lieux nocturnes animés à Séoul : le nombre de taxis utilisés entre 23h et 2h du matin via l'application Kakao Taxi. Par exemple, dans le quartier d'affaires de Seocho 2-dong, au Sud de Séoul, là où de nombreux hommes d'affaires se retrouvent le soir pour boire un (ou plus) verre, les taxis ont accusé une chute de 20.4% en 2018 par rapport à l'an dernier, alors que les chiffres sont en hausse sur le créneau de débauche 18h-19h (+5.8%).Les taxis sont un bon indicateur pour comprendre la habitude des Coréens. C'est ainsi que l'on constate que sur la période juillet-août, les taxis amenant leur client vers des cinémas ont augmenté de +118% par rapport à la même période en 2017. Idem pour les taxis se rendant dans des centres de remise en forme : +159%. À ce jour, 75% des entreprises ont un regard positif sur la semaine des 52 heures avec une augmentation de l'efficacité des Coréens au travail.