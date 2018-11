Les panneaux solaires envahissent la capitale sud-coréenne

162 145 panneaux solaires sont déjà présents sur les logements de Séoul. Bon, nous sommes encore très loin d'une couverture totale du parc immobilier. À ce jour, cela représente que 3,8% de la totalité des foyers de la capitale qui sont au nombre de 4 241 547 d'après le bureau des statistiques. Mais le développement de ces installations est encourageant : en 2015, le nombre de foyers équipés était de 13 778. Deux ans plus tard, ils étaient 35 932. Et rien que sur les dix premiers mois de l'année 2018, le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé avoir installé des panneaux solaires sur 60 375 nouveaux logements. Pour la capitale, l'objectif est d'atteindre le million de foyers équipés au plus vite et poursuit les installations sur tous les bâtiments administratifs.En tout, ce sont 33 millions de Watts générés par ces panneaux qui ont été atteints cette année. L'objectif ayant été fixé à 29 millions de Watts, c'est une augmentation de 14% par rapport à ce qui avait été prévu. D'ici la fin de l'année, 6 000 autres logements seront équipés afin d'atteindre les 66 000 sur 2018. La ville a développé des centres de support (garantie, assistance) aux utilisateurs à cinq endroits stratégiques de la capitale et souhaite équiper les crèches, les centres dédiés aux séniors et les bâtiments administratifs situés dans les complexes d'appartements.À ce jour, l'installation de panneaux solaires peut se faire de deux façons en Corée du Sud : soit par l'achat personnel de panneaux avec le support de subventions d'État, soit via une location payée mensuellement avec un contrat de sept ans par défaut et qui garantie les panneaux pendant cette durée ainsi qu'une compensation si le panneau n'atteint pas la capacité d'électricité prévue. Une fois le contrat terminé, l'utilisateur peut soit acquérir gratuitement les panneaux, soit étendre la location de huit années supplémentaires, soit les faire retirer gratuitement. Le complexe d'appartement Raemian Forest de Gangnam qui regroupe 1 070 logements a loué et fait installer des panneaux solaires estimés à 449kW, soit une production d'électricité de 47 165kWh tous les mois. Cela permettra d'économiser 95 millions de wons chaque année pendant les sept prochaines années.