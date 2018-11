Les tarifs des taxis passent de 3000 à 3800 wons

Manifestation des Associations de Taxi de Séoul, Octobre 2018

Ils étaient plus de 70 000 dans les rues de Séoul il y a un mois de cela afin de protester contre le lancement de l'application Kakao Mobility, appartenant au groupe Kakao Corp., qui facilite le partage de véhicules et donc marche clairement sur les plates-bandes des taxis. L'association des taxis privés de Séoul et l'Association des taxis de Séoul mènent une guerre frontale avec Kakao, ce qui a obligé la ville métropolitaine de Séoul à accroître le nombre de transports en commun lors des manifestations le mois dernier.L'application Kakao T Taxi, un service d'appel de taxi lancé en 2015, a été un succès et est utilisée par 80% des taxis de la capitale. Selon Kakao Mobility, en charge de cette application, le chauffeur de taxi moyen a gagné 37.%% de revenus en plus suite au lancement de l'application. Si les chauffeurs en ont bien profité, ils ne souhaitent pas voir un nouveau service de type covoiturage à la Uber débarqué dans la ville, un coup de poignard dans le dos selon certains. Uber a tenté un lancement en Corée en 2013 mais son service a été suspendu après de fortes protestations de la part de hauts fonctionnaires de la ville et des associations de taxis.Pour Kakao Mobility, la guerre semble d'ores et déjà gagné. En avalant Luxi pour 22,4 millions de dollars en février dernier, Kakao débute son recrutement de chauffeurs en covoiturage dès à présent, même si le groupe se défend encore que le recrutement ne signifie pas encore de lancement officiel. L'objectif officiel du groupe étant de promouvoir le covoiturage lors des picks de circulation, le matin et le soir. En réponse à la colère des taxis, Kakao explique que, par exemple, le 20 septembre dernier, 205 000 appels de taxis ont eu lieu entre 8h et 9h du matin, mais que seulement 37 000 taxis étaient disponibles.Parallèlement, les taxis semblent avoir trouvé un accord avec l'administration Séoulienne pour une augmentation de leur tarif. La dernière augmentation, qui était de 25%, avait eu lieu en 2013. Cette fois-ci, l'accord laisse entendre une augmentation de 27%, un tarif fixe passant de 3 000 wons à 3 800 wons la course (3,34 dollars), et une augmentation de 42% pour les courses nocturnes après 23h (au lieu de minuit comme actuellement) et jusqu'à 4h du matin, passant de 3 500 wons à 5 400 wons. Un tarif qui s'appliquera sur les trois premiers kilomètres, et non les deux premiers comme aujourd'hui. Une augmentation qui ne demande plus que la validation du conseil métropolitain.