Pessimisme économique des consommateurs coréens





C'est du jamais vu depuis presque deux ans, 21 mois pour être précis. L'indice composite du sentiment des consommateurs, délivré par la Banque de Corée, a atteint 96 points, soit 3,5 points de moins que le mois dernier. En lecture, il faut savoir que le sentiment est positif lorsque la barre des 100 points est dépassée. Tout allait bien pourtant sur le premier semestre, malgré une chute continue mais toujours supérieur au point d'équilibre : 109,9 en janvier pour atteindre 101 points en juillet. Pour l'institution financière, c'est tout simplement une perte de confiance de la population face à une économie qui perd de sa vigueur.









L'emploi et le chômage sont au plus mal et les différences salariales sont les véritables facteurs. Si en 2017, près de 300 000 emplois ont été créés chaque mois, en 2018 c'est la catastrophe. Rien que sur le mois d'octobre, seuls 64 000 emplois ont été créés, une baisse de 77.1% par rapport à l'année dernière. Niveau salaire, le salaire moyen des 20% qui gagnent le plus était 5,5 fois plus importants que le salaire moyen des 20% qui touchent le moins sur le troisième trimestre 2018, la plus grande différence depuis 2007 où la différence était 5,52 fois plus importante.









L'indice montre à quel point les Coréens sont pessimistes pour les mois qui viennent : leur perception des conditions économiques actuelles du pays a chuté de 5 points à 62 points, et leur sentiment quant aux conditions économiques en général pour les six prochains mois dont perdu 5 points à 72 points sur le mois de novembre. Ajouté à cela des conditions commerciales internationales qui vacillent, en particuliers la guerre commerciale qui intervient entre les Etats-Unis et la Chine, deux partenaires clés.