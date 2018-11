Pollution exceptionnelle sur la Corée du Sud

C'est digne d'un film Hollywoodien. On se croirait dans. Et pourtant, c'était juste un lundi en Chine. Un nuage massif de sable jaune et de pollution s'est abattu sur la côte Nord-est du pays dont la capitale Pékin et a continué son périple vers la péninsule coréenne. Selon les estimations des météorologues, il mesurait plus de 100 mètres de hauteur et des pics de pollution chargée de particules ultra-fines (PM2.5) supérieur à 600µg/m³ ont été atteints dans certaines zones. Autrement dit, une pollution de type "", le niveau le plus élevé atteint cette année à Pékin.Avec des vents provenant de l'Ouest, depuis ce matin, la ville de Séoul est prise dans un épais filtre gris et rares sont ceux qui ne portent pas de masques dans les rues de la capitale. Il est une nouvelle fois conseillé à toutes les personnes sensibles, et en priorité les enfants et les personnes âgées, de rester enfermés avec si possible une filtration à air efficace dans la maison. À 18h ce jour-même, le taux de pollution de Séoul atteint déjà 160µg/m³ avec des zones proches des 200µg/m³.