Samsung Electronics toujours au top de l'innovation

C'est l'agence PwC (PricewaterhouseCoopers) qui l'affirme. Samsung Electronics se maintient pour la deuxième année consécutive en quatrième position mondiale des plus grandes investisseurs en Recherche et Développement, se maintient également sa sixième place dans le classement des entreprises les plus innovantes. Sur la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le groupe sud-coréen a dépensé pas moins de 15,3 milliards de dollars en R&D, soit une augmentation de 6.8% par rapport à la même période sur 2016-2017. Ce montant représente également 6.8% de son chiffre d'affaires sur la période.Au niveau du classement des dépenses R&D, on retrouve bien entendu le géant américain spécialiste du commerce en ligne Amazon en tête avec 20 milliards d'investissements, suivi d'Alphabet Inc., maison mère du géant de l'informatique Google Inc., avec 16,2 milliards de dollars et du constructeur automobile allemand Volkswagen avec 15,8 milliards de dollars. En fermeture du Top 5, c'est l'américain Intel avec 13,1 milliards de dollars. Pour ce qui est du classement des entreprises innovantes, le Top3 est identique à l'an dernier avec Apple Inc. en tête, suivi d'Amazon.com et d'Alphabet. Viennent ensuite Microsoft Corp. (4ème) et Tesla Motors Inc. (5ème) qui échangent leur place. Samsung Electronics est suivi de Facebook Inc., General Electric Co., Intel et Netflix Inc.