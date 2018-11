Dans la vie quotidienne, le manque de respect et le caractère hautain des riches coréens envers les autres est un fait. Montrer sa supériorité, sa richesse et ne respecter que les personnes plus riches que soit est une caractéristique de la société coréenne, souvent reprise dans les dramas, feuilletons télévisés très suivis. Les enfants agissent d'ailleurs comme leurs parents, voire pires. C'est ce qu'il s'est passé récemment au sein du groupe Hanjin et Korean Air. Les filles et la femme du grand patron Cho Yang-ho, figure reconnue du monde des affaires en Corée du Sud, ont depuis deux ans fait la Une des grands médias coréens.

En cause, le scandale des noix d'apéritif pour Heather Cho en 2014, fille et alors patronne de Korean Air ; celle-ci avait provoqué un scandale à bord d'un avion de sa compagnie parce que les stewards lui avaient servi des noix de Macadamia dans un sachet et non dans un bol. Une affaire médiatisée qui avait valu à la compagnie une forte baisse de sa fréquentation et le licenciement de Heather Cho. Alors condamnée à un an de prison ferme, elle passera en appel à 10 mois de prisons avec sursis, ne passant ainsi que 3 mois seulement en prison.





Heather Cho (à gauche) et Cho Hyeon-min (à droite)

En avril dernier, c'était la femme de Cho Yang-ho, Lee Myeong-hee, qui était au coeur d'un scandale après la diffusion de vidéo la montrant agresser verbalement et presque physiquement des ouvriers en charge de la construction d'un hôtel du groupe Hanjin en 2014 puis abusé son chauffeur et ses domestiques. La deuxième fille Cho Hyeon-min a enchaîné en mai 2018, alors patronne de Korean Air, en lançant un verre d'eau au visage de l'un des cadres d'une agence de publicité et en hurlant de manière hystérique.





Bang Jung-oh, président de Chosun TV

Et depuis un jour, le premier terme recherché sur Naver, premier moteur de recherche de Corée du Sud, est "la petite-fille du Chosun Ilbo". Cette jeune fille n'a qu'une dizaine d'années. Elle est la petite fille du patron du Chosun Ilbo Bang Sang-hun et la fille du président de Chosun TV Bang Jung-oh. Et l'enregistrement qui passe en boucle sur les réseaux sociaux et certains médias (MBC), évidemment pas ceux liés aux géant qu'est le Chosun Ilbo, supporté de près par Samsung et Korean Air entre autres (étrange silence de la part de JTBC, SBS, KBS), montre à quel point elle se sent au-dessus de tout. Elle y passe son temps à insulter, menacer et frapper le chauffeur de la voiture familiale, un homme d'une cinquantaine d'années (57 ans), qui ne peut répondre.





Extraits : "Je suis quelqu'un de gentille d'habitude, mais à cause de toi Monsieur, je deviens méchante", "Ce monsieur, c'est un monstre ou un débile ?", "Je ne perds contre personne Monsieur, je suis toujours vainqueur lorsque je me dispute", "Le chauffeur avant vous était nul, mais alors vous, vous êtes pire que nul", "Sur terre, il n'y a pas plus débile que vous", "je n'aime vraiment pas vous voir, je veux vraiment que vous mourriez", "C'est mon souhait, que vous soyez mort", etc.