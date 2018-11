Softbank investit 2 milliards de dollars dans le coréen Coupang

Membre de l'indice TOPIX 100 et propriétaire entre autres des fournisseurs d'accès Internet ODN et Yahoo! BB (premier portail Internet du Japon Yahoo! Japan), le groupe japonais Softbank Group Corp. a annoncé un investissement, via son Vision Fund, d'un montant de 2 milliards de dollars dans la plateforme sud-coréenne Coupang. Encore un énorme pari dans le secteur du e-commerce pour Masayoshi Son, le fondateur de Softbank. Pour rappel, c'est ce conglomérat japonaise qui avait apporté son soutien à Alibaba Group Holding Ltd. avant qu'il ne devienne la machine de guerre que l'on connaît aujourd'hui. Créé en 2010, Coupang est le plus important distributeur en ligne de Corée du Sud, écoulant plus de 120 million d'articles qui vont de l'électronique à l'alimentaire. La moitié de la population coréenne a téléchargé l'application (25 millions environ).Softbank supporte depuis quelques années le groupe coréen. En 2015, un premier investissement d'un milliard de dollars avait été effectué, portant la valeur de Coupang à 5 milliards de dollars. Avec ce nouvel investissement, le capital du groupe atteindra 9 milliards de dollars. Pas mal pour une boîte qui fêtait en mai dernier ses huit années d'existence et qui rivalise avec les chaebols, les puissants conglomérats sud-coréens que sont Samsung, LG, Hyundai ou encore SK. Pour Bom-Suk Kim, fondateur et président du groupe coréen, "(ndlr Masayoshi)".Avec le dernier investissement d'un milliard de dollars, Coupang a atteint une certaine forme d'accomplissement en finalisant la mise en place de son infrastructure. Et si Softbank souhaitait jusqu'à présent pousser Coupang a entré en bourse, le groupe japonais s'est ravisé et a préféré apporter une nouvelle injection de fonds afin de faire croître encore plus la plateforme e-commerce avant une entrée en bourse qui ne se fera donc pas en 2019, à première vue. "" assure Lydia Jett, investisseur spécialiste du e-commerce et de la consommation via Internet au sein de Vision Fund.Cet investissement de Softbank est le plus important depuis la crise qui frappe l'Arabie Saoudite suite au meurtre de Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné dans d'atroce condition au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. En effet, cet événement a porté les regards sur les liens rapprochant Softbank à l'Arabie Saoudite, principal contributeur du Vision Fund de Softbank (45 des 100 milliards de dollars). L'objectif pour Son était de développer ce capital du même montant tous les 2 à 3 ans, impossible à réaliser sans le soutien du berceau de l'islam.