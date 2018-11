Un Coréen sur quatre serait tatoué

Voici un chiffre qui peut surprendre., selon The Standard , une société qui produit des colorants pour les tatoueurs. Cela parait incroyable comme chiffre. Mais attention, un tatouage ne veut pas forcément dire un aigle ailes déployées derrière une Harley Davidson et un loup qui hurle en plein milieu du dos. Ou alors une petite étoile sur le poignet ou la cheville. Non, un tatouage, c'est aussi les sourcils ou les lèvres tatoués, bref un tatouage dit de maquillage. Il y aurait par conséquent dix millions de Coréens tatoués pour un usage dit de maquillage, et trois millions avec un tatouage graphique (dessin, mots, etc.).Selon la statistique qui veut qu'un consommateur se fasse tatouer un maquillage permanent une fois tous les dix ans, cela signifie que plus d'un million de Coréens se font faire un maquillage permanent chaque année. L'image renvoyée par les personnes tatouées reste encore mauvaise. De nombreux sauna interdisent l'accès aux bains aux personnes tatouées par exemple. Le tatouage a toujours une symbolique de membre de gangs, de mafia, de hors la loi, d'ancien prisonnier. Et même si les jeunes générations n'hésitent plus à franchir le pas (surtout les très jeunes parfois couverts de tatouages), le gouvernement n'a de cesse de durcir les réglementations afin de protéger mais aussi limiter l'usage des tatouages.Les colorants des tatouages sont extrêmement réglementés par exemple. En 2015, le ministère de l'environnement a qualifié les colorants pour tatouages de "produits potentiellement dangereux" en instituant une réglementation stricte afin de limiter la quantité d'arsenic utilisée ainsi que 17 autres produits et d'interdire 65 composants dont le chloroforme. Les fabricants colorants étant autorisés à faire des tests avant commercialisation, d'énormes quantités de colorants qui ne sont pas aux normes sont ainsi retrouvés sur le marché.L'agence coréenne des consommateurs a, lors d'une enquête menée en 2016, découvert que sur 25 échantillons de colorants prélevés pour des tatouages de maquillage permanent, 12 d'entre eux (48%) contenaient de substances illégales dont des métaux lourds. Le gouvernement a ordonné au ministère de l'alimentation et de la sécurité sanitaire de mettre en place de nouvelles mesures de sécurité quant à la fabrication, à l'importation et à la vente de colorants pour tatouage.