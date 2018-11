Un hiver qui s'annonce rude et pollué

Il y a encore quelques années, la pollution frappait de manière intense la péninsule coréenne surtout au printemps, alors que les sables jaunes du désert de Gobi entremêlé de métaux lourds provenant des industries chinoises traversaient la mer Jaune pour s'abattre sur la capitale sud-coréenne. Les masques étaient de sorties et un vaste nuage jaunâtre recouvrait les buildings de Séoul. Mais ce temps est révolu.Désormais, la pollution c'est presque 365 jours par an. Et si l'hiver était un des moments calmes de l'année - les rudes températures hivernales nous obligeant de toute manière à rester chez soi (moyenne de -10 degrés fin janvier, soit -15 à -20 en ressenti dès qu'il y a un coup de vent) -, l'administration météorologique coréenne nous annonce aujourd'hui des nouvelles plus qu'inquiétantes.Si en hiver, la Corée du Sud était protégée de la pollution grâce à un anticyclone, autrement dit de hautes pressions continentales sur la Chine et la Mongolie qui créait des vents froids maintenant éloignées les particules polluantes, il semblerait que cet hiver, l'anticyclone continental perde en intensité et provoque, certes des températures plus élevées, mais surtout une arrivée massive de poussières et par conséquent de pollution. Ajouté à cela le phénomène de marée provoqué par le courant El Niño qui va réduire les vents qui frappent généralement la péninsule, et les polluants atmosphériques stagneront sur le pays.En Corée du Sud, lorsque l'on parle de la pollution avec les Coréens, ils blâment en grande majorité la Chine et ne considèrent en aucun cas qu'une grande partie de la pollution serait d'origine locale. Le ministre de l'environnement, Cho Myung-rae, en a d'ailleurs marre de cette situation et demande à ce que l'on arrête de critiquer la Chine et que le gouvernement prenne les mesures pour combattre la pollution. Selon des recherches menées par le ministère, 52% des particules fines proviendraient de facteurs externes à la Corée.