Youtube, nouvel outil de propagande politique

À l'heure actuelle, la plateforme de diffusion de vidéos Youtube est la plus appréciée des Sud-coréens. Rien que sur le mois d'août dernier, les utilisateurs de smartphones sous logiciel Android ont passé 33,3 milliards de minutes sur l'application, une hausse de 42% par rapport à l'année dernière. Et les utilisateurs sont de tous âges ; les plus de cinquante ans ont regardé des vidéos pendant 6,4 milliards de minutes, plus que les 5,4 milliards passées sur Kakao Talk, première application de messagerie instantanée de Corée. Aujourd'hui, la jeunesse coréenne ne passe plus forcément par le premier moteur de recherche Naver pour effectuer des recherches, mais préfère visionner des vidéos sur Youtube afin de trouver des réponses à leur question.Les politiciens l'ont bien compris et c'est une véritable politique 2.0 qui est en train d'émerger dans la péninsule sud-coréenne. Bien qu'il vienne juste de s'y mettre, le dirigeant du principal parti d'opposition au gouvernement, Kim Sung-tae du Liberty Korea Party (LKP), est d'ores et déjà un grand adepte de Youtube où sa chaîne s'inspire de la réplique "e" () tirée d'une comédie à succès (de 1999). Il y passe son temps à attaquer le président Moon Jae-in et la politique menée par son gouvernement. Et ce sont bien les membres de ce parti d'opposition qui dominent sur Youtube. Après s'être fait dépasser sur Facebook et Twitter (dominés par les jeunes libéraux), le LKP ne voulait pas perdre encore plus de visibilité.D'autres politiciens sont déjà très connus sur ce nouveau type de média. La députée Jun Hee-kyung compte près de 40 000 abonnés sur sa chaîne lancée en 2016 et baptisée "Jun Hee-kyung et le pouvoir de liberté". Le député Lee Un-ju du BareunMirae Party a rassemblé 38 000 abonnés seulement trois mois après le lancement de sa chaîne. Son nouveau média est rapidement devenu viral après avoir quitté le Parti Démocratique il y a un an et être devenu une nouvelle icône conservatrice opposée aux pouvoir libéral. Du côté des libéraux justement, on retrouve le député à la tête du quartier de Mapo à Séoul, Sohn Hye-won (Parti Démocratique) qui se rapproche des 30 000 abonnés. Il y invite des experts afin de parler économie et histoire.Après les chaînes télévisées populaires que sont SBS, MBC ou KBS, les politiciens se sont tournés ces dernières années vers les chaînes câblées où ils participent à des émissions en tant qu'animateurs ou invités. Certains ont rencontré un certain succès et face à cette mouvance, les politiciens moins réputés se sont tournés vers les médias gratuits que sont Internet. "" explique Ko Jin-dong, un analyste politique. Le LKP, qui mène donc la danse sur Youtube, a lancé sa première chaîne en 2012 sous le nom de Oreun Sori (deux sens : le vrai son ou un État de droite) et compte à ce jour environ 30 000 abonnés dont une majorité de plus de 50 ans.Alors que le parti au pouvoir, en retard sur l'utilisation de Youtube, a d'abord cherché à limiter les vidéos allant contre la politique du gouvernement en demandant officiellement à Google Inc. (propriétaire de Youtube) la suppression d'une centaine de vidéos car celles-ci diffusaient de "fausses informations" (Fake News), le Parti Démocratique s'est doucement ravisé en cernant un peu mieux la stratégie du parti d'opposition et en essayant de suivre cette tactique politique. Alors que l'ancienne chaîne Youtube du parti compte moins de 10 000 abonnés, une nouvelle chaîne baptisée SSM (extrait ci-dessous) a été lancée le 11 novembre dernier et compte déjà 15 000 abonnés. Le parti y traite de sujets importants de manière légère, en prouve la première vidéo montrant le président du parti Lee Hae-chan en train de manger des cacahuètes à bord d'un KTX (TGV coréen).Les élections parlementaires qui se tiendront en 2020 seront un vrai test pour les politiciens actifs sur la plateforme Youtube. Le chef de la stratégie de communication du Parti Démocratique, le député Kwon Chil-seung, a d'ores et déjà annoncé que le parti opterait pour une stratégie à deux entrées, avec une diffusion d'informations précises et une lutte continue contre les fausses informations.