Après la K-Beauty, les touristes se tournent vers la K-Fashion

Après 10 années au top, la K-Beauty verrait-elle ces limites arriver ? Tout de même pas, vu le succès des marques coréennes sur les marchés étrangers. Mais localement, il se pourrait que les produits cosmétiques coréens, qui attirent tant les touristes asiatiques, se fassent surpasser par une nouvelle mode : la K-Fashion. D'après une enquête menée conjointement auprès de 1 500 touristes par la ville métropolitaine de Séoul et l'Organisation du tourisme de Séoul entre les mois de juillet et de septembre de cette année, il semblerait que la part des touristes achetant des vêtements et accessoires vestimentaires ait augmenté sur un an, passant de 52.1% à 57.7%. Idem pour les chaussures avec un gain de 9,8 points de pourcentage, de 22.7 à 32.5%.Les produits dérivés de la K-pop sont également en hausse, pas étonnant vu le succès international du groupe BTS cette année (de 10.3 à 14.4%). Bien entendu, la cosmétique est toujours le premier achat des touristes avec 73.4% d'entre eux qui en acquièrent avant de rentrer. Mais les touristes achètent moins que l'an dernier : on constate ainsi une chute de 3.1% par rapport à la même période en 2017. La raison vient du fait que les visiteurs chinois ont été moins nombreux cette année suite à l'épisode du THAAD fin 2017 et que les plateformes e-commerce se globalisent de plus en plus et permettent aux étrangers d'acheter des produits coréens facilement. Comme bien entendu Bienvenue en Corée du Sud avec sa Boutique SHOPPING En tout état de cause, les touristes aiment Séoul et les chiffres le prouvent : comparé au troisième trimestre 2017, les touristes passent 0,64 jours de plus dans la capitale coréenne (soit une moyenne de 5,85 jours contre 5,21 jours), ils reviennent plus sur Séoul (3.4% plus que l'an dernier), ils dépensent plus avec une moyenne de 30 000 wons en plus dépensés (1,95 à 1,98 millions de wons) et sont plus satisfait de leur expérience séoulienne selon un indice de satisfaction (de 4.16 à 4.24). Parmi les points d'intérêts, bien entendu Myeongdong reste en tête avec 88%, suivi du Lotte Department Store, à deux pas de Myeongdong et centre du Duty-Free à Séoul (56.1%) et la N Seoul Tower en haut de Namsan (44%).Au mois d'octobre, la ville de Séoul comptait pas moins de 1,2 million de touristes, soit une hausse de 31.1% par rapport à l'an dernier, boosté par des Chinois qui étaient encore une fois les plus nombreux avec 370 000 touristes. Sur la 10 premiers mois de l'année, c'est presque 10 millions de touristes qui sont venus dans la capitale (9,99 millions). La ville métropolitaine de Séoul estime que sur 2018, plus de 12 millions de touristes auront foulé le sol de la capitale.