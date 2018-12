Bonus de fin d'année chez Samsung : jusqu'à 5 salaires en plus !

C'est un sentiment de jalousie et de distance qui règne chez les travailleurs coréens aujourd'hui. Alors que la presse vante la décision du groupe Samsung d'offrir des bonus de fin d'année pouvant atteindre 500% du salaire mensuel d'un salarié, sorte de communication pour le groupe qui cherche à redorer son image suite aux scandales qui ont frappé son président Lee Jae-yong, pour beaucoup de salariés dont le salaire va stagner cette année et qui font face à une augmentation des prix à la consommation, c'est plutôt mal placé. "" avoue un employé de bureau du centre de Séoul à un média coréen.Il faut dire que Samsung ne fait pas les choses à moitié cette année. Le groupe a effet prévu d'élargir sa distribution de primes de fin d'année à 89 partenaires dans le secteur des puces mémoires à qui il compte dédier 4,32 milliards de wons (3,4 millions d'euros). Les 500% annoncés seront réservés aux meilleurs employés de la division semi-conducteur de Samsung (un employé qui touche 2 millions de wons de salaire de base pourra obtenir une prime de 10 millions de wons) alors que les employés des branches smartphones et équipements de la maison pourront avoir jusqu'à 100% de bonus, autrement dit un treizième mois. Un employé de Yeouido s'est fait une raison : "".