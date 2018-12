Cancre de la fertilité et champion de la longévité

C'est un véritable problème auquel fait fasse la Corée du Sud et pour lequel les solutions tardent à arriver. Les Coréens ne font plus d'enfants et ils vivent de plus en plus vieux. Un vrai problème de société. Sur 2018, le taux de natalité devrait atteindre entre 0,95 et 0,99 enfant par femme, du jamais vu dans le monde.*. La Corée est bien le cancre de l'OCDE en termes de fécondation. Et sur l'année dernière, l'espérance de vie des Sud-coréens a atteint un nouveau record avec 82,7 ans. Un bond remarquable si l'on compare l'espérance de vie enregistrée en 1970 qui était de seulement 62,3 ans.Les enfants nés en 2017 auront donc une vie bien longue à en croire les statistiques coréennes. Les garçons atteignant les 79,7 ans et les filles allant en moyenne jusqu'à 85,7 ans. Dans l'OCDE,Une différence entre les sexes qui grandit d'un mois pour atteindre 6 ans d'écart, mais qui reste au-dessus des moyennes de l'OCDE avec +1,7 an pour les hommes et +2,4 ans pour les femmes, l'espérance de vie des 36 pays membres de l'organisation atteignant 80,6 ans. En termes de statistiques, le Bureau des statistiques explique dans son rapport qu'un garçon né en 2017 aura 59.6% de chance de devenir octogénaire, alors qu'une fille aura 79.6% d'atteindre les 80 ans.Le gouvernement de Moon Jae-in chercher à protéger tant que possible la santé de sa population, mais le budget santé va devoir être revu à la hausse de manière constante avec un espérance de vie aussi longue. Le budget de l'an prochain pour la santé et le bien-être a déjà été revu à la hausse pour atteindre un niveau record : 124,8 milliards de dollars. Les Séouliens vivent le plus longtemps avec une espérance de vie estimée à 84,1 ans. Ils sont suivi des habitants de la province de Gyeonggi, en périphérie de Séoul, avec 83,1 ans. L'espérance de vie la plus courte est pour les habitants des province Nord du Chungcheong (Cheongju) et Sud du Gyeongsang (Busan)., légèrement moins qu'il y a une dizaine d'années (21.5%) mais bien au-delà d'il y a 20 ans (17.3%). Les statisticiens expliquent que si le cancer n'existait pas, les hommes vivraient 4,8 ans de plus et les femmes 2,8 ans. Aujourd'hui, un garçon né en 2017 a 27.1% de mourir d'un cancer et une fille 16.2% de chance, alors qu'une mort provoquée par une maladie cardiaque est estimée à 10.2% de chance pour les hommes et 13.4% pour les femmes. Mais si ce n'est pas le cancer qui tue, il y a bien d'autres causes alarmantes : la pneumonie par exemple qui compte pour 8.9% des décès alors qu'elle ne représentait que 1.1% des décès en 1997 et 2.7% en 2007.