Développement du Wi-Fi en Corée du Nord

Pour la première fois, la télévision nord-coréenne parle de l'implémentation d'un réseau sans-fil dans le royaume ermite. Ce sont deux émissions, diffusées aux informations de la télévision centrale coréenne, l'une des trois chaînes de télévision nationales de Corée du Nord, qui ont annoncé la nouvelle. L'Internet, ou plutôt devrait-on dire l'Intranet, car il est opéré qu'au niveau national et non global comme l'Internet que nous connaissons, n'est pas une chose sur laquelle le gouvernement local aime communiquer. Peut être que l'ouverture récente du pays change la donne ?Pyongyang est désormais dotée d'un service de télécommunication de données sans-fil en extérieur. Une sorte de Wi-Fi disponible hors les murs mais qui nécessite tout de même une carte SIM. Disponible dès à présent dans les rues de la capitale, ce service est baptisé "Mirae", qui signifie "futur". La première émission diffusée le 21 octobre 2018 ( https://www.youtube.com/watch?v=FsDz1aV-O3Q ) montre comment il est possible d'accéder au réseau sans-fil depuis Romyong Street, l'une des principales artères de la capitale.L'accès se fait via une tablette PC du nom de Daeyang 8321 (대양8321), dont la fabrication est supposée provenir de Mankyungdae Maritime Technology Exchange Center, qui fait partie du Central Science Technology Supply Agency.Malgré les scènes montrant des ouvriers travailler sur la fabrication des écrans, le site 38north.org suppute que les tablettes proviennent en fait d'un FEO (OEM en anglais) avec une usine chinoise. Le fait qu'une carte SIM soit montrée, ce qui est utile pour un service cellulaire et non du Wi-Fi en général, cela montrerait bien que le gouvernement souhaite garder un contrôle et un traçage des activités des utilisateurs sur la "toile".Le service Wi-Fi est possible via des antennes installées sur la chaussée, un peu comme à l'époque du Bi-Bop en France qui permettait les liaisons téléphoniques.Le journal japonais, qui couvre la Corée du Nord, montrait déjà ce type d'antenne (voir photo ci-dessus), posée entre une tablette Daeyang 8321 et un smartphone Arirang 171, des appareils sur lesquels on aperçoit le site Intranet de la Korea Central News Agency.Et si, à la connaissance des experts, la Corée du Nord ne possède pas encore de réseau de 4ème génération (4G), il est annoncé que le service de Wi-Fi et de télécommunication est en 4G avec un transfert de données de l'ordre de 70Mbps. Le deuxième reportage ( https://www.youtube.com/watch?v=9pPRYlDmbs8 ) porte sur le récent salon "Exhibition of IT Successes". On y voit un smartphone Arirang 171, commercialisé par Arirang Information Technology Exchange Agency, avec l'accès au réseau "Mirae". Il est indiqué que le téléphone présenté propose un lecteur d'empreinte digital et un accès au réseau Wi-Fi via carte SIM.