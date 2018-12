Exportations records pour la Corée du Sud en 2018

Le ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie a annoncé ce matin que la Corée du Sud pourrait pour la première fois de son histoireÀ première vue, ce cap historique sera atteint le 27 décembre prochain, ce qui placerait la Corée du Sud au rang de sixième plus grand exportateur au monde. Ce record est possible grâce aux ventes dans le secteur des puces mémoires, des machines et des produits pétrochimiques, précise le ministère.Alors que la Corée du Sud enregistrait à fin octobre un excédent de sa balance courante pour le 80ème mois consécutif à 9,19 milliards de dollars contre 5,72 milliards de dollars à période comparée avec 2017 et 10,83 milliards le mois précédent, le ministère du commerce estime que d'ici à laSur les huit premiers mois de l'année, le volume d'échange commercial représentait déjà 3.1% du volume des échanges commerciaux du monde, 2.6% de plus qu'il y a une décennie.Les biens de consommation sont la raison de cet excédent de la balance avec 11 milliards de dollars atteint fin octobre (+2,4 milliards par rapport à octobre 2017) ; les exportations étaient de 57,2 milliards (+28.8%) contre 46,24 milliards d'importations (+29%). Dans l'autre sens, les services sont dans le rouge avec 2,22 milliards de dollars de déficit (3,5 milliards en octobre 2017).