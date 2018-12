Kakao Talk lance un jeu d'argent privé via son application

Les amateurs de Kakao Pay, service de paiement via l'application de messagerie instantanée Kakao Talk, première en Corée du Sud, vont pouvoir se réjouir. Le groupe coréen a annoncé le lancement d'une fonction de "saupoudrage" d'argent (뿌리기). Ce service permet à un utilisateur de partager un certain montant d'argent avec un ou plusieurs amis via un groupe de discussion.L'utilisateur choisit d'abord le nombre de personnes et le montant à "saupoudrer", puis un certain nombre de participants au groupe de discussion sélectionné peut se servir dans la cagnotte sur une base du premier arrivé premier servi. L'argent sera distribuée de manière aléatoire et le "saupoudrage" prend fin une fois que le montant mis à disposition est entièrement écoulé.Il concernera les groupes de discussion comprenant au minimum trois personnes et a pour but de simplifier le partage d'argent entre amis pour des occasions festives, comme en fin d'année ou pour un événement commun. Cela peut être aussi vu comme un jeu privé d'argent puisqu'il permet de déterminer combien de personnes sur les personnes participantes au groupe de discussion vont pouvoir retirer l'argent mis à disposition, et le ou les plus rapide(s) remportera(ont) la mise.Ce service est valable dans la dernière mise à jour de l'application Kakao Talk. Il peut être activé en se rendant dans un groupe de discussion à plus de trois personnes, en cliquant sur l'icône + en bas à gauche, puis via le service Kakao Money. Il suffit ensuite de choisir "" parmi les trois options présentées et de déterminer le montant à "saupoudrer" et le nombre de personnes pouvant retirer de l'argent.Du 6 au 20 décembre, Kakao organise l'événement "나도 한번 10,000수르" (moi aussi, je veux être Sheik Mansour - le Sheik Mansour, propriétaire de Manchester City, ayant défrayé la chronique en Corée du Sud pour ses dépenses dans l'industrie du luxe, et symbolise aujourd'hui l'extrême richesse dans la péninsule). L'application offrira jusqu'à un million de wons à 10 personnes tirées au hasard qui auront "saupoudré" 10 000 wons que leurs amis auront retiré dans l'heure suivante. Ce jeu est surtout l'occasion pour Kakao Corp. d'ajouter de nouveaux utilisateurs à son service Kakao Pay, service de paiement via l'application Kakao Talk.Les Coréens étant limités en termes de jeux d'argents (loto, jeux de grattage et loto sportif contrôlés par l'État, interdiction de se rendre dans les casinos du pays réservés aux étrangers, aucun pari sportif en ligne, etc.), Kakao Talk a trouvé un excellent moyen de les amuser en cette fin d'année. Il y a forte à parier que ce service va rencontrer un grand succès et que les utilisateurs de Kakao Pay vont croître de manière conséquente dans les jours qui viennent.