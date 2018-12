La croissance par l'innovation : la Corée mise sur l'IA et l'hydrogène

Sous le nom de "plateforme économique", le gouvernement de Moon Jae-in passe à la vitesse supérieure dans l'espoir de donner un nouveau souffle à l'économie sud-coréenne en misant tout une croissance par l'innovation. Cette plateforme est un écosystème et une infrastructure compréhensifs pour les industries du futur. L'objectif est de faire de la Corée du Sud la locomotive internationale des technologies de l'information à l'heure de l'ère du digital. Alors que l'économie coréenne peine à retrouver un second souffle, Moon Jae-in souhaite prendre les devants et préparer 2019 sur fonds de marasme économique local et international.En créant un environnement propice à l'esprit entrepreneurial, le pays souhaite se distinguer des simples produits technologiques afin de trouver un nouveau modèle de croissance, plus diversifié, à l'écoute des petits comme des grands et qui protégera la Corée des possibles choques internationaux. Le fraîchement arrivé Hong Nam-ki, ministre des finances, a fait part de sa volonté d'atteindre les objectifs fixés de cette croissance par l'innovation en annonçant un plan clair dès la première moitié de 2019 avec, à suivre, des mesures de dérégulations dans les secteurs du tourisme, des services médicaux, de la logistique et des contenus de jeux.Huit industries clés sont visées : l'hyper-connectivité, les usines intelligentes, les fermes intelligentes, la(technologie dans la finance), les nouvelles énergies, les villes intelligentes, les drones et les voitures du futur. Et afin de favoriser cette transformation par l'innovation, le gouvernement supportera trois secteurs en particuliers : la gestion des données, les technologies intelligentes basées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'économie de l'hydrogène (voir).Ces secteurs seront rapidement supportés par le gouvernement. Près de 200 milliards de wons (176 millions de dollars) sont d'ores et déjà prévu pour la gestion des données dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement, des télécommunications et de la finance, ainsi que la gestion effective du contrôle du trafic dans l'administration publique. Dix autres secteurs à fort potentiel de croissance seront sélectionnés prochainement. Un meilleur réseau pour le stockage des données permettra une meilleure intégration d'ici 2021.À cet effet, la technologie du blockchain sera utilisée comme par exemple pour le dédouanement, les votes en ligne dans le secteur public, le contrôle du piratage de la musique en ligne, ou encore la mauvaise gestion du suivi des ingrédients dans l'alimentaire. Quelques 100 milliards de wons seront également dépensés afin de donner accès aux données pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes ressources que les grosses sociétés.Pour l'hydrogène, le gouvernement supportera les sociétés qui développent et utilisent les énergies propres, ainsi que ceux qui stockent et transportent. Une solution pour faire de la Corée du Sud un pays à la pointe en matière de responsabilité environnementale et de croissance liée. 15 projets sont à l'étude pour 2019 du côté du ministère des sciences et des technologies de l'information et de la communication, du ministère du commerce, de l'industrie et de l'énergie, et du ministère du territoire, des infrastructure et des transports. Un programme en ligne avec la volonté de Moon Jae-in de laisser petit à petit de côté les énergies fossiles.Bref, une croissance par l'innovation qui suit à la lettre les recommandations du FMI qui, en février dernier, conseillait à la Corée du Sud de développer sa productivité en améliorant sa politique envers les PME qui misent sur la croissance et l'innovation.