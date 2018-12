Le marché des véhicules dits eco-friendly explose

* Données compilées de la Korea Automotive Industry Association (KAMA) et de la Korea Auto Industries Corp. Association (KAICA)

Entre 2013 et 2017, les ventes de voitures dits eco-friendly, autrement dit les hybrides, les plug-in électriques hybrides (PHEV) et les pures électriques (EV), ont tout simplement triplé en Corée du Sud, passant de 28 807 unités vendues à 97 813. Et 2018 devrait marquer un nouveau cap avec la barre des 100 000 unités vendues car sur les dix premiers mois de l'année, les constructeurs ont vendu 95 410 voitures de ce type. C'est un bond de 26% par rapport à la même période en 2017 dû à l'entrée sur le marché de nouveaux modèles. Si en 2013, les véhicules propres ne représentaient que 2.2% du parc automobile coréen, en 2017, leur part est passée à 6.4% et les experts estiment que la barre des 7% du parc sera dépassée cette année.Parmi les trois types de véhicules propres, ce sont les purs électriques qui attirent de plus en plus de clientèle : sur la période janvier-octobre, 24 300 unités ont été vendues sur le territoire, bien loin du total de l'an dernier qui était de 13 500 voitures vendues. Autrement dit, en un an, les ventes de véhicules électriques vont tout simplement doubler.Les grands constructeurs que sont Hyundai, Kia et GM Motors proposent de plus en plus de version électrique de leur modèle. Hyundai a par exemple développé une version électrique de la Kona, son subcompact SUV, qui s'est vendu à 10 000 exemplaires dans les sept mois qui ont suivi son lancement, Kia a dévoilé il n'y a pas très longtemps son Niro EV et GM Korea sa Chevrolet Bolt EV dont les 4 700 dédiées au marché coréen ont presque toutes été écoulées.Le risque de tomber en panne à bord d'une voiture électrique est de moins en moins craint des consommateurs ce qui génère une plus grande confiance en ces modèles. Les derniers modèles EV peuvent parcourir de 200 à 400 kilomètres après une recharge complète, un trajet qui devrait s'allonger encore plus au regard de la vitesse des développements technologiques réalisés dans le secteur. À ce jour, la Corée du Sud compte pas moins de 50 000 stations de recharge pour les véhicules électriques.De son côté, le gouvernement souhaite pousser ce secteur et a annoncé un plan d'investissement de 2 600 milliards de wons jusqu'en 2022 afin de développer les voitures à hydrogènes et les infrastructures adaptées. L'objectif est clair : développer 16 000 voitures à hydrogène et 310 stations à travers le pays d'ici 2022 afin de combattre la pollution et promouvoir les voitures de prochaine génération.