Le bureau des statistiques coréen a mis le doigt là où ça fait mal en dévoilant les données mettant en perspective les profits des entreprises coréennes et les emplois créés. Mis en ligne jeudi, ce rapport montre ainsi que le chiffre d'affaires de la totalité des entreprises coréennes (666 163 recensées, en hausse de 6.2% par rapport à 2016) a atteint 4 240 milliards de dollars, soit une augmentation de 7.7% par rapport à 2016. Le niveau le plus haut atteint par les entreprises coréennes depuis le lancement de la collecte de ce type de données réalisé en 2010. Les profits sur opérations sont en augmentation de 23.5% à 260 milliards de dollars.Le nombre d'employés recensés dans ces entreprises était d'un peu plus de 10 millions, en hausse de 2.3% seulement. Bien entendu, la grande part des chiffres d'affaires et des profits est enregistrée du côté des conglomérats, à savoir les groupes d'affaires dont la totalité des actifs dépasse les 10 000 milliards de wons (selon la Fair Trade Commission). Bien qu'ils ne représentent que 0.3% de toutes les sociétés, ils avalent 48% du chiffre d'affaires des sociétés du pays (2 400 milliards de dollars) et 61% des profits sur opération (160 milliards de dollars) soit 5,3 points de plus qu'en 2016 soit dit en passant.De l'autre côté, les petites et moyennes entreprises, qui représentent 99.1% des entreprises en Corée, ont vu leur chiffre d'affaires croître de 9.1% à 1 610 milliards de dollars, soit 37.9% du chiffre d'affaires total, et leur profit sur opération a augmenté doucement par rapport aux conglomérats avec +8.3% à 65,2 milliards de dollars. Entre les deux se trouvent les entreprises de taille moyenne et qui comptent plus de 300 employés ; de leur côté, elles représentent 14.1% du chiffre d'affaires total et 13.9% des profits.Problème dans tout cela : les conglomérats qui génèrent le plus de revenu et donc le plus de profit sont ceux qui ont contribué à l'emploi en 2017. Le nombre total d'employés dans les conglomérats était de 2 millions de personnes, soit 20.4% du nombre total d'employés en Corée. 67.2% travaillent dans des PME (6,75 millions d'employés) et 12.5% dans les entreprises de taille moyenne. Bref, 8 employés sur 10 travaillent dans des structures de petites ou moyennes tailles. Les gouvernements successifs n'ont de cesse de pousser les conglomérats à créer plus d'emplois, mais difficile de presser des sociétés qui représentent les piliers de l'économie nationale.D'un point de vue sectoriel, c'est la restauration et l'hébergement qui ont le plus souffert avec des profits en chute de 40.2% par rapport à 2016 (572 millions de dollars). Deux raisons : la chute du nombre de touristes chinois en début d'année suite aux événements liés au THAAD, un équipement anti-missile américain dont le déploiement sur la péninsule coréenne ne plaisait pas aux autorités chinoises. Et les excellents résultats de ces deux secteurs sur l'année 2016, qui en ont fait une année exceptionnelle.Dans l'autre sens, c'est le secteur de l'immobilier qui a explosé les chiffres : un chiffre d'affaires qui grimpe de +21.3% à 108 milliards de dollars avec des profits en hausse de +22.2% à 10 milliards de dollars. Le secteur de la fabrication prend +9.1% en chiffre d'affaires à 1 500 milliards de dollars soit 38.5% de tout le chiffre d'affaires du pays et des profits proche de la moitié de la totalité du pays (48.2%) à 125 milliards de dollars (+38.4%).