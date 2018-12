Les Coréens préfèrent-ils les animaux aux enfants ?

Un Coréen sur quatre est propriétaire d'un animal domestique. Le rapport dévoilé aujourd'hui par KB Financial Group prouve à quel point les chiens et les chats ont leur place dans la société coréenne. L'enquête menée auprès de 1 700 personnes âgées de plus de 20 ans montre que 25.1% d'entre eux possèdent au moins un animal de compagnie et 39.2% indiquant avoir déjà été propriétaire. Les chiens sont les plus recherchés puisque les trois quarts des Coréens possédant un animal ont un canidé (75.3%). Viennent ensuite les chats et les poissons rouges. Les propriétaires ont en moyenne 1,2 chien et 1,4 chat selon ce rapport.Au niveau des dépenses, un chien coûte mensuellement 103 000 wons (environ 80 euros) et un chat nécessaire 78 000 wons (environ 60 euros). En même temps, les propriétaires Coréens sont très attachés à leurs animaux domestiques puisque 85.6% d'entre eux estiment que leur animal fait partie de leur "famille". Surtout pour les plus de 60 ans. Le nombre de propriétaire augmente au fur et à mesure que le taux de natalité diminue et que l'espérance de vie s'allonge ; en seulement trois années, le pourcentage de foyer possédant un animal a pris presque 4 points de pourcentage (21.8% en 2015). Et le marché a explosé : de 900 milliards de wons (712 millions d'euros) en 2015, il atteindra cette année les 1 800 milliards de wons (1,4 milliard d'euros).Les grands magasins de la ville n'ont d'autre choix que d'accepter les animaux. L'International Finance Center de Yeouido par exemple a développé unpour les animaux et permet ainsi l'accès aux propriétaires d'animaux domestiques via un ascenseur dédié. Starfield, un gigantesque Mall, propriété du groupe Shinsegae, et dont l'accès était possible pour les animaux dès son ouverture (avec des petits sacs disponibles dans les couloirs pour ramasser les excréments) a également lancé des "". Des espaces avec des canapés designés pour les chiens, des toilettes pour chiens et des espaces pour garder les animaux pendant que les propriétaires font leur shopping.