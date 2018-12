Peugeot-Citroën choisit Jeju pour son premier musée à l'étranger

Emmanuell Delay (quatrième à partir de la gauche) et Song Seung-cheol (cinquième)

Vous ne saviez pas quels musées choisir lors de votre prochaine visite de Jeju parmi la bonne centaine de "musées" disponibles ; officiellement, 29 sont enregistrés et 19 dédiés à l'art selon l'office du tourisme de Jeju, mais il y en a bien plus car beaucoup sont privés ou sont des expositions permanentes. Après tout, pour pouvoir s'appeler "musée", il suffit de plus de 100 pièces de collection, d'un espace de conservation et de bureaux, d'un système antivol et d'une climatisation.En plus des trois musées de l'ours en peluche, des trois musées du sexe, des deux musées du chocolat, ou encore des des musées sur les ordinateurs ou sur la mythologie grecque, vous pouvez maintenant profiter de toute l'histoire de la marque au lion et de la marque aux chevrons désormais réunies dans un musée de Jeju qui leur est entièrement consacré. C'est le premier du genre à l'étranger pour le couple de l'automobile français.Installé dans la partie des resorts à Seogwipo au Sud de l'île, le musée est opéré par l'importateur de Peugeot-Citroën, le groupe Hanbul Motors. Le président du groupe, Song Seung-cheol a souligné l'importance des 200 ans d'histoire de Peugeot, mais aussi l'héritage de Citroën qui fêtera son centenaire l'année prochaine et dont la marque se développe doucement dans la péninsule.Le groupe a mis la main à la poche pour faire de ce lieu un petit coin de France à Jeju. Sur un site de 8 260 mètres carrés, le musée de deux étages se cache derrière une réplique de la Tour Eiffel d'une hauteur de 33 mètres, le tout pour un investissement de 11 milliards de wons (7,7 million d'euros). La construction aura duré deux ans. Emmanuel Delay, vice-président du groupe PSA pour la région Inde et Pacifique, était présent lors de l'ouverture du musée et n'a pas manqué de souligner l'importance du marché coréen pour le groupe : "".Si les Peugeot et autres Citroën ne courent pas vraiment les rues en Corée du Sud, la marque au lion a enregistré une croissance de 37% en 2018 au Pays du matin calme. Et pour la région Inde et Pacifique, la Corée du Sud représente pour le groupe 23% des ventes. Hanbul Motors développe depuis trois ans son champs d'activité puisqu'il est le premier importateur de véhicules à se lancer dans la location de voitures sur l'île de Jeju ; 12 000 locations ont déjà été enregistrées sur l'île.Au niveau du musée, les visiteurs pourront admirer une vingtaine de modèles Peugeot dont sept véhicules classiques comme la Peugeot Type 139 A Torpedo, une voiture construite en 1911, la 153 BR Torpedo (1923), la 201 C sedan (1930), la 401 D limousine (1935) et la 601 sedan (1934). L'importateur coréen a annoncé l'arrivée dès l'année prochaine de 14 nouveaux véhicules dits "classiques". L'entrée coûte 6 000 wons pour les adultes, 4 000 wons pour les étudiants et 2 000 wons pour les enfants. Des réductions sont possibles pour les propriétaires coréens de véhicules Peugeot et Citroën, les habitants de Jeju ainsi que les loueurs de voitures d'une des deux marques. Un espace de conduite de véhicules classiques sera prochainement disponible.