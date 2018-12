Rapport sur le digital en Corée du Sud en 2018

* Toutes les statistiques citées dans cet article sont tirés du rapport Digital 2018 de Hootsuite et WeAreSocial et l'étude d'App Ape d'octobre 2018 sur le marché mobile.

Tout d'abord, mettons-nous dans le contexte : la Corée du Sud, c'est 51,07 millions d'habitants, la moitié d'hommes et la moitié de femmes, un âge médian de 42,3 ans, 83% de la population qui vit en zones dites urbanisées, un PIB par habitant qui frôle la barre des 40 000 euros par an, une alphabétisation de l'ordre de 98%, et un pays dont le futur se joue aujourd'hui avec un taux de natalité au plus bas 0.95-0.99 enfant par femme et des personnes âgées toujours plus nombreuses. Pour rappel, la Corée du Sud jouit de la meilleure connectivité à Internet et du réseau mobile le plus rapide du monde.Cela a encore été démontré récemment avec le lancement de la 5G, une première mondiale (lire aussi). Sur les 51,07 millions de Coréens,. Quasiment toute la population possède un téléphone (98%) et pour la grande majorité, ce sont des smartphones (92%). Un Coréen sur cinq détient une tablette (19%) et 71% ont un ordinateur à la maison ou portable. La télévision est également très présente dans les foyers avec une pénétration de 89% et le streaming sur Internet est utilisé à hauteur de 11%.Les Coréens préfèrent encore le papier aux e-books puisqu'ils ne sont qu'un petit pour-cent à en posséder. Niveau wearable (accessoires mobiles), ils ne sont que 6% à s'être équipés. Une population complètement(technophile) comme l'on dit dans le milieu du digital. D'un point de vue temps passé sur leurs écrans, un bref passage en Corée du Sud vous donnera déjà un bon indice ! Un conseil, visez le métro pour voir les "". Le Coréen passe en moyenne 5 heures et 4 minutes chaque jour sur Internet, peu importe l'appareil utilisé. Si l'on décompose, ce serait 1 heure et 12 minutes sur des médias sociaux, 2 heures et 51 minutes sur de la vidéo à la demande, enou enregistrée, et 45 minutes à écouter de la musique.Sur leur smartphone, ils téléchargent en moyenne 102 applications et utilisent 39 d'entre elles chaque mois, soit un taux d'utilisation de 38%. Les Coréens sont portés vers des applications à caractère financières ou tendances (lifestyle) avec des taux d'utilisation équivalents au double des taux relevés au Japon ou aux Etats-Unis. Un résultat porté par le succès des applications de type smart banking et les services de paiement via smartphones comme Toss ou Samsung Pay. Les Japonais sont par exemple plutôt orientés sur les jeux, avec un taux deux fois plus important que la Corée qui compte pourtant beaucoup de joueurs, comme Line : Disney Tsum Tsum, Pokemon Go ou encore Monster Strike. Les Américains sont davantage sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram.D'un point de vue technique, les connexions dites fixes offrent une vitesse d'accès à Internet de l'ordre de 132,52 Mbps et les connexions mobiles sont à 42,97 Mbps en moyenne. Et au niveau des visites sur Internet, Youtube.com est la première plateforme consultée et elle compte une moyenne de 8 minutes 18 secondes passés pour 4,79 pages vues par visite. Elle est suivie de Google.com (où les coréens cherchent en premier lieu le mot "Naver") puis de Naver.com.En Corée, tout passe par le smartphone : les moteurs de recherche (79% contre 45% sur PC), les réseaux sociaux (61% contre 23%), les jeux (22% contre 11%), les vidéos (46% contre 20%) et les renseignements sur des produits (35% contre 19%). Sur les vidéos en ligne, ils sont accrocs. Près de la moitié (44%) en regarde tous les jours et 19% au moins une fois par semaine. Près d'un tiers estime tout de même ne pas regarder de vidéo sur le net (29%).Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous demander un devis pour du conseil sur un marché particulier lié à la Corée du Sud ou à l'Asie du Nord-est : arosmik@encoreedusud.com.