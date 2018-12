Séoul invente les taxis pour femme, pour animaux et pour vieux

Ceci n'est en aucun cas une blague. Le gouvernement métropolitain de Séoul a annoncé mercredi sa volonté de mettre en place, et ce dès la fin de cette année, un service de taxis à la demande dédié à certaines personnes ainsi qu'un contrôle des taxis refusant les passagers. Une volonté qui sera très probablement approuvée par le gouvernement de la capitale. Pour se faire, Séoul va introduire une nouvelle franchise de transport qui incorporera la solution Tago avec Waygo Blue, un service de taxi qui ne prévient pas le chauffeur de taxi de la destination avant que le passager ne monte dans le véhicule, et Waygo Lady, un service de réservation de taxis réservé uniquement aux femmes.Les chauffeurs pouvant intégrer Waygo Blue seront des chauffeurs exemplaires provenant des 50 sociétés de taxi de la ville et auront eu 20 heures de cours obligatoires sur la satisfaction client. Ces taxis auront à leur bord un système de recharge de téléphones, de l'eau, des serviettes rafraîchissantes et pourront même proposer de la musique classique pendant le transport. Concernant Waygo Lady, les garçons de moins de 13 ans seront acceptés s'ils accompagnent une femme. Une vingtaine de taxis seront tout d'abord en service pour une période d'essai avant d'étendre la flotte.Pourquoi cela ? Tout simplement pour répondre aux plaintes récurrentes des Coréens et étrangers face aux comportements des chauffeurs de taxis locaux : refus de prendre les passagers en fonction des destinations, un service inapproprié et une conduire agressive (le choix musical n'était pas indiqué dans les raisons :)). L'objectif est d'atteindre les 4 000 taxis sous cette franchise lancée par la ville. Bien entendu, les chauffeurs ayant suivi la formation de satisfaction de la clientèle pourront mettre en place des frais supplémentaires en fonction des services accordés à bord de leur véhicule. Les taxis pour animaux et les "silver taxis" pour les personnes âgées, ainsi que d'autres types de taxis, ont été annoncés pour l'année prochaine.