Son Heung-min sur les pas de Park Ji-sung et Cha Boom

De gauche à droite : Cha Bum-keun, Park Ji-sung et Son Heung-min

Son Heung-min. 1m83 pour 77kg. Sud-coréen. 26 ans. Il est aujourd'hui la référence en football coréen et met doucement les héros locaux comme Cha Boom (Cha Bum-keun) ou la "Légende Park" sur le banc de touche. Ici, tout le monde connaît Cha Boom pour son impressionnant parcours en Allemagne, et Park Ji-sung, le joueur qui guida la Corée du Sud en demi-finale de la Coupe du Monde 2002 Corée-Japon et qui fit les beaux jours de Manchester United pendant sept ans.Mais désormais, la nation compte sur son nouveau leader, Son. S'il lui reste encore de longues années à courir sur les terrains, il a atteint hier la barre des 100 buts sur des championnats européens, le deuxième coréen après Cha Boom (121 buts dans les années 80 avec Francfort et le Bayer Leverkusen). Après ses 20 buts marqués à Hambourg entre 2010 et 2013, puis ses 29 réalisations entre 2013 et 2015 du côté du Bayer Leverkusen, il en est désormais à 51 buts du côté de Tottenham, en Angleterre.Une victoire 3 à 1 de l'équipe londonienne hier soir sur Southampton enpendant laquelle le joueur sud-coréen s'est illustré à la 55ème minute sur un service de l'attaquant anglais Harry Kane. Si son rendement est moins impressionnant que l'an dernier, ce deuxième but de la saison (quatrième toutes compétitions confondues) devrait lui redonner confiance. Pour sa quatrième année avec Tottenham, il en est désormais à 51 buts.