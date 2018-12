Un tiers des jeunes en contrat temporaire abusé sexuellement

C'est un rapport qui fait peur. La ville métropolitaine de Séoul, associée à deux plateformes de recherches d'emploi temporaire, a publié hier un rapport suite à une enquête menée sur les conditions des employés effectuant des petits boulots. Et le résultat est consternant. Sur les 6 722 personnes interrogées le mois dernier, un tiers avoue avoir déjà été abusé sexuellement. Bien entendu et malheureusement, les femmes sont les plus concernées avec 85% des agressions, ce qui laisse tout de même 15% d'hommes abusés également.Et parmi les abusés, ce sont les jeunes qui subissent le plus avec 56% d'entre eux âgés d'une vingtaine d'années. Dans un pays où le respect est la première règle de vie en société (vouvoiement, salutation, respect de l'aîné, etc.), les plus jeunes sont souvent les plus maltraités car ils ne peuvent pas répondre à leurs "supérieurs hiérarchiques", ayant souvent peur des conséquences. Et lorsque l'ont fait un petit boulot pour pouvoir payer ses études ou pour tout simplement commencer dans la vie active, on essaye d'éviter les problèmes. Ils sont 24% chez les trentenaires et 11% chez les quadragénaires.Parmi les abus sexuels les plus communs, un abus sur cinq porte sur un contact physique (20%). Les remarques à caractère sexuel comptent pour 27%, suivi des remarques sur l'apparence (25%). Sont également mentionnés les remarques discriminatoires à caractère sexuel (14%) ou encore la demande de rencontres après le travail (8%). Parmi les "agresseurs", ce sont avant tout les employeurs masculins (37%) suivi des clients masculins (27%) puis des collègues masculins (21%). Les femmes employeurs viennent ensuite avec 5% puis les collègues femmes (4%).