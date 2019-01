Qui sont les licornes sud-coréennes ?

Lee Seung-gun, CEO de Toss (Viva Republica)

Le 23 janvier dernier, le média américaina dévoilé la liste tant attendu des 309 entreprises privées évaluées à plus d'un milliard de dollars. Autrement dit, la « liste des licornes ». Une « licorne » (en anglais) est à la base un terme développé par Aileen Lee en 2013 et qui symbolise une start-up qui réussit à dépasser le milliard de dollars en termes de valorisation. Pourquoi la licorne ? Tout simplement parce que ce terme renvoie à quelque chose de rare, de rêve et d’héroïsme.Revenons-en à nos moutons. Le but des licornes est donc de se baser sur une croissance extrêmement rapide financée par des fonds d'investissements extérieurs. Les revenus et la rentabilité viennent après. Parmi les plus connues, on retrouve par exemple Blablacar, Dropbox, Snapchat, SpaceX ou encore Xiaomi. Et en ce début d'année 2019,en recense pas moins de 309 à travers le monde. Et parmi elles, six sont des start-ups sud-coréennes.Les dernières à avoir rejoint ce club très fermé, ce sont Bluehole, Woowa Brothers et Viva Republica.est surtout connu via sa plateforme de jeu de tirs, également connu sous l'acronyme PUBG, sorte de Battle Royale très bien développé et dont le principal concurrent est bien entendu Fortnite de chez Epic Games, qui se place en 10ème position de la liste des licornes, valorisé à 15 milliards de dollars. Bluehole se place en 39ème position, valorisé à 5 milliards de dollars.Le nom dene vous parle peut-être pas. C'est en fait les créateurs de l'application spécialisé dans le service de livraison de repas Baedal Minjok. Cette start-up se place en 83ème position avec une valorisation estimée à 2,6 milliards de dollars. Enfin, spécialisée dans la FinTech et qui est l'opérateur de l'application Toss, service domestique de transfert d'argent, est à la 190ème place avec 1,2 milliards de dollars.Le géantest la première société coréenne du classement et se place en 20ème position avec une valorisation de 9 milliards de dollars., spécialiste des services sur mobile, est en 48ème position, valorisé à 4 milliards de dollars., spécialiste de la cosmétique et de la beauté, est 121ème dans le classement avec une valorisation à 1,78 milliards de dollars.La France, de son côté, compte deux sociétés avec l'entreprise spécialisée dans le service à la demande, à la 135ème position (1,6 milliards de dollars), etdans le big data (1,1 milliards de dollars).Le top 20 est largement dominé par les sociétés américaines et chinoises avec parmi les plus gros le chinois Toutiao (Bytedance) en 1ère position avec 75 milliards de dollars, suivi de l'américain Uber (72 milliards), puis d'un autre chinois Didi Chuxing (56 milliards), puis des américains WeWork (47 milliards), Airbnb (29,3 milliards) et Space X (21,5 milliards).Parmi les autres nations du top 20, il y a GrabTaxi de Singapour en 15ème position avec 11 milliards de dollars, Global Switch du Royaume-Uni en 16ème position avec 11 milliards également et One97 Communications (Paytm) d'Indes avec 10 milliards de dollars en 19ème position.