Tourisme en Corée du Sud : quel bilan pour 2018 ?

À première vue, la Corée du Sud peut être satisfaite. L'année 2018 a été fructueuse d'un point de vue touristique puisque le nombre d'étrangers venus profiter des kimbabs et des chansons de BTS, entre autres, a augmenté de 15% par rapport à 2017.Bon, en même temps, ce n'est pas très compliqué vu la terrible année 2017 suite à l'incident du THAAD qui a vu les chinois désertés la péninsule sud-coréenne à partir du mois de mars. Les groupes de touristes chinois n'avaient plus le droit de venir en Corée dans le cadre d'un blocus du gouvernement de l'Empire du Milieu face au déploiement du système anti-missile américain sur le territoire coréen.Sur 2018, ce sont donc 15,34 millions de touristes qui sont venus fouler la terre coréenne avec près d'un tiers de Chinois, soit 4,78 millions (31.2%). Un chiffre bien plus élevé qu'en 2017 (16.3%) avec 14,9 points de pourcentage en plus. Les Japonais viennent en deuxième position avec 2,94 millions de touristes. Une très forte augmentation pour cette communauté asiatique puisqu'ils sont 27.6% de plus que l'année précédente.En troisième position, les Taïwanais, en augmentation de 7.3% selon l'office du tourisme. Ils sont ainsi 1,11 million à avoir fait le déplacement au pays du Matin clair. Il semblerait que le mois de décembre ait été plus propice pour le tourisme comparé aux années précédentes ; en effet, la quatrième économie asiatique a accueilli pas moins de 1,32 millions de visiteurs, en hausse de 16.8% par rapport au mois de décembre 2017.Dans l'autre sens, les Coréens sont toujours de grands voyageurs avec 28,69 millions de départs vers l'étranger (un peu plus de la moitié de la population), soit une hausse de 8.3% par rapport à l'année dernière, rapporte l'agence nationale du tourisme.