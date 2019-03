C'est le bingo pour Big Hit Entertainment Co.

Big Hit Entertainment Co., ce n'est pas SM Entertainment, YG Entertainment ou JYP Entertainment, les trois grosses agences de K-pop. Mais c'est tout simplement une toute petite agence qui est à l'origine du phénomène BTS. Enfin, "c'est", disons plutôt "c'était".Car la société fondée par Bang Si-hyuk, aussi connu sous le surnom de Hitman Bang (ancien producteur et compositeur de JYP Entertainment), et désormais co-dirigé avec Yoon Seok-jun (depuis le début du mois), a dévoilé hier les résultats enregistrés pour l'année 2018.Et le groupe BTS a permis à l'agence d'exploser tous les records ! Sur l'année fiscale, Bit Hit a réalisé un profit net de 50,2 milliards de wons (44,6 millions de dollars), soit une augmentation de 105% (plus du double de 2017).Son résultat opérationnel a bondi de 97% pour atteindre 64,1 milliards de wons et son chiffre d'affaires a augmenté de 132% pour un montant de 214,2 milliards de wons. Bien entendu, que des records par rapport aux résultats réalisés ses treize dernières années (Bit Hit Entertainment a été créé en 2005).En termes de volume, Big Hit Entertainment a vendu 5,15 millions d'albums selon les statistiques officielles de Gaon Chart et c'est bien entendu les albums du groupe BTS « Love Yourself Jeon: Tear » et de « Love Yourself Gyeol: Answer » qui ont cartonné avec 4,05 millions de ventes.Les ventes de tickets pour le tour « Love Yourself » ont également été une des principales sources financières de la société avec 810 000 fans qui ont déjà vu les concerts du groupe BTS. Sans oublié tous les produits déclinés alors que le groupe fait un carton partout dans le monde.Des résultats qui, d'après une source interne au groupe, ont permis d'atteindre un niveau de rendement record pour la société, permettant d'améliorer et de transformer son organisation afin d'innover dans le modèle commercial de l'industrie de la musique. Des résultats qui ont permis de lancer de nouveaux projets comme Belif Lab, une agence commune créée avec CJ Entertainment ( lire ici ).Et, à moins d'un séisme dans le monde de la K-pop - possible avec l'affaire du Burning Sun, la réouverture de l'enquête sur le suicide de Jang Ja-yeon et la possible affaire « Madame Shim » (lire Il était une fois Madame Shim... ) - l'année 2019 devrait permettre à Big Hit de poursuivre sa route. Les précommandes du nouvel album de BTS « Map of the Soul: Persona » ont atteint en Corée et globalement les 2 685 030 copies en seulement quatre jours (du 13 au 17 mars).