Livraison de repas à domicile 3.0

Vous rentrez chez vous mais vous avez la flemme de vous faire griller un peu de samgyeobsal (poitrine de porc) pour accompagner votre riz et votre kimchi ? Pas de problème. Vous pouvez désormais vous faire livrer du samgyeobsal à domicile. Les applications offrant des services de livraison à domicile se multiplient à vue d’œil et proposent toujours plus de produits aussi surprenant les uns que les autres.S'il y a encore quelques temps, les plats pouvant être livrés à domicile se comptaient sur les doigts d'une main (chinois, pied de porc, pizza, poulet, japonais), il est maintenant possible de commander tout et n'importe quoi.Delivery Hero Korea, groupe qui détient l'application très utilisée(présidé par Shin Bong-kang, actuellement à la tête de Baedaeltong), a lancé une offre baptisée Chefly qui permet de commander des repas sortis tout droit des cuisines des meilleurs restaurants de la capitale.Les plats commandés sursont cuisinés dès que le paiement est effectué afin d'offrir la meilleure saveur possible aux clients. Et si Chefly vous rappelle le nom d'une autre application, ce n'est pas étonnant puisque c'est aussi Delivery Hero Korea qui détient Foodfly . Foodfly, c'est le service qui permet aux restaurants ne faisant pas de livraison à domicile et pouvoir en faire via une société tierce spécialisée dans la livraison.Autre offre du groupe : Shared Kitchens. Ces "Cuisines Partagées" sont des lieux où des cuisiniers préparent à manger (n'importe quel plat) et sont capables de vous les faire livrer à la bonne température. Aujourd'hui, les Shared Kitchens sont au nombre de six dans la capitale sud-coréenne.Si les commandes de plats chinois ou de poulets sont considérés comme la première génération de service de livraison de plats à domicile, les nouveaux acteurs comme Foodfly, Chefly et YoGiYo sont considérés comme la seconde génération du secteur. Mais avec Shared Kitchens, c'est vraiment une troisième génération qui voit le jour.Et Delivery Hero Korea l'a bien compris. Il combine même ses différents services : par exemple, Chefly propose le service Jikhwabansang qui est spécialisé dans la livraison de viandes grillées, un service disponible via Shared Kitchens. Un coup de fil et quelques dizaines de minutes plus tard, vous recevez un plateau repas chaud avec du porc ou du boeuf grillé, un bol de riz et des plats d'accompagnement.Ce service lancé dans le quartier de Seocho à Gangnam cartonne. Le nombre de clients a été multiplié par huit depuis son lancement en novembre dernier. Un quartier stratégique pour les opérateurs de livraison de repas puisque de nombreux foyers ne sont composés que d'une personne ayant un fort pouvoir d'achat.Mais YoGiYo ne s'arrête pas là et veut permettre la livraison de tout à tout le monde. En janvier dernier, le groupe a signé un accord avec BGF Retail Co., l'opérateur des magasins de proximité CU. L'objectif ? Livrer un gimbab ou plateau repas vendu dans les CU aux personnes qui n'ont même pas le temps de se rendre dans un magasin de proximité.Un service qui sera disponible à partir du mois d'avril 2019. "Nous avons mis en place un système de contrôle des stocks de plats préparés en temps réel dans les CU afin d'éviter tout risque auprès des clients" se félicite Delivery Hero Korea.Le concurrent Woowa Brothers, qui opère Baedal Minjok, joue sur le même terrain. Il teste actuellement la livraison de produits aussi basique que des boissons, des pâtes, des plats d'accompagnement, des shampoings, etc. "" déclare les responsables de chez Woowa Brothers. "".