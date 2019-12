Mais où vont les sud-Coréens à la fin de l'année ?

Les réservations pour des voyages explosent en cette fin d'année. D'après l'agence WeMap Tour, qui a publié récemment les résultats d'une analyse portant sur les ventes de billets d'avion via sa plateforme, le nombre de vols réservés pour le mois de décembre ont cru de 20 % en glissement annuel. Mais saurez-vous deviner quelle est la destination la plus prisée des sud-Coréens ?Avant d'en parler, il faut comprendre les raisons de cette nouvelle tendance. Si la société coréenne est telle qu'elle pousse souvent les employés à effectuer des heures supplémentaires et à ne pas prendre de congés -(enquête de la plateforme en ligne de recrutement JobKorea menée auprès de 1 451 employés) -, la tendance tend à s'améliorer. À commencer par la semaine de travail de 52 heures qui s'installent progressivement sur le marché du travail et qui force les entreprises à donner plus de temps libre à leurs employés.Du coup, les personnes actives attendent souvent jusqu'au dernier moment pour prendre leurs derniers jours de congé, et cela tombe pendant les fêtes de fin d'année. Et alors que l'hiver bat son plein, ce sont les destinations de villégiatures qui sont le plus prisées. Cette année, la championne est, au Vietnam. Et pas que l'hiver puisqu'en été aussi, cette ville est la plus prisée des sud-Coréens. Le top 5 se compte ensuite, et dans l'ordre, de l'île américaine dedans le Pacifique, deaux Philippines, de, la capitale thaïlandaise et enfin deà Taïwan.Autre surprise dans le top 10, on retrouve Hawaï en 7e position. Les voyages vers cette destination paradisiaque ont presque décuplé en un an. Idem pour Londres au 10e rang. Les départs pour la capitale britannique ont été multipliés par huit.Au niveau de la durée, les sud-Coréens partent rarement plus d'une semaine. Si l'année dernière, la tendance était au 4 jours, cette année, ils préfèrent partir un jour de plus, voire encore un petit peu plus longtemps, surtout pour les destinations lointaines. Bref, un créneau qui cartonne peu avant Noël et qui a bien été compris par les chaînes de téléachat.En effet, Lotte Home Shopping, par exemple, est devenue la première chaîne à proposer des billets d'avions (pas des tours, comme elle a l'habitude de le faire). Plus de 70 destinations en Asie, en Europe et même en Amérique avec des prix plus qu'attrayants :, ou à partir de 540 euros pour les Etats-Unis.