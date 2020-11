COVID-19 : les ventes de tabac et d'alcool atteignent des records



La pandémie du COVID-19 semble jouer un rôle prédominant dans l'accroissement de la consommation d'alcool et de cigarettes en Corée du Sud. C'est ce que montre les dernières données de l'Institut national des statistiques (Kostat). Lors du troisième trimestre, les dépenses des foyers dans ces deux produits (hors restaurants) ont atteint un nouveau record depuis la compilation de cette information en 2003. La pandémie du COVID-19 semble jouer un rôle prédominant dans l'accroissement de la consommation d'alcool et de cigarettes en Corée du Sud. C'est ce que montre les dernières données de l'Institut national des statistiques (Kostat). Lors du troisième trimestre, les dépenses des foyers dans ces deux produits (hors restaurants) ont atteint un nouveau record depuis la compilation de cette information en 2003.





En effet, les ménages de deux personnes ou plus ont vu leurs dépenses dans l'alcool et le tabac croître de 10,7% en glissement annuel. Entre juillet et septembre, ces sud-Coréens ont sorti en moyenne 42 980 wons de leur portefeuille, soit environ 32,50 euros. Si l'on décompose les dépenses, c'est un double record : en moyenne 19 651 wons pour l'alcool (14,90 euros) et 23 329 wons (17,70 euros) pour le tabac.







Il faut dire que la situation actuelle, qui pousse au télétravail de nombreux employés et provoque un impact grave sur l'économie, favorise la consommation de produits de ce type. Au deuxième trimestre déjà, ces dépenses avaient augmenté de 10%, après un ralentissement de 4,2% au premier trimestre, toujours en glissement annuel. Il faut dire que la situation actuelle, qui pousse au télétravail de nombreux employés et provoque un impact grave sur l'économie, favorise la consommation de produits de ce type. Au deuxième trimestre déjà, ces dépenses avaient augmenté de 10%, après un ralentissement de 4,2% au premier trimestre, toujours en glissement annuel.







Ces chiffres sont cependant à prendre avec des pincettes, car le Kostat a revu sa méthode d'échantillonnage lors des données entre 2016 et 2019, avec la combinaison dépenses et revenus des ménages en 2016, la séparation des deux indicateurs en 2017, et une nouvelle combinaison des deux en 2019.

Autre explication à l'augmentation des dépenses en cigarettes : le ralentissement des voyages à l'étranger, qui empêche les sud-Coréens d'acheter des cartouches moins chères en duty-free (boutique hors-taxe aux aéroports).

Ces chiffres sont cependant à prendre avec des pincettes, car le Kostat a revu sa méthode d'échantillonnage lors des données entre 2016 et 2019, avec la combinaison dépenses et revenus des ménages en 2016, la séparation des deux indicateurs en 2017, et une nouvelle combinaison des deux en 2019.

Si l'on se penche sur le taux de croissance de la période juillet-septembre, il a été le plus élevé depuis les 22% du premier trimestre 2016, lorsque le gouvernement a décidé d'augmenter le prix du tabac.