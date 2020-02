2019-nCoV : le point sur la situation en Corée du Sud au 28 janvier 2020

[MAJ 16h00]

La Corée du Sud prépare le rapatriement de ses ressortissants présents à Wuhan. Ils sont 693 à avoir demandé au consulat sud-coréen de les rapatrier. Quatre avions décolleront entre jeudi et vendredi.Ceux qui présenteront des symptômes de la maladie ne pourront pas monter à bord de l’avion, idem pour les membres chinois des familles d’expatriés sud-coréens (qu'en pensez-vous ?).Par ailleurs, le gouvernement a demandé à tous les élèves du primaire au lycée, ainsi que les étudiants, les professeurs et les personnels administratifs qui ont effectué un séjour dans le Hubei avant le 13 janvier, de rester isolés dans leur logement pendant une période de 14 jours.Le ministère des Affaires étrangères a dorénavant ajouté tout le territoire chinois, ainsi que Hong Kong et Macao à sa liste des zones classées « orange ». La province du Hubei et sa capitale Wuhan sont toujours classées « rouge ». La vigilance « noire » est synonyme d'interdiction totale d'une zone aux touristes.Rien que sur la journée d'hier, 1291 nouvelles infections ont été enregistrées dans la province du Hubei, dont 892 sur la ville de Wuhan. En Chine, pas moins de 4 433 personnes sont contaminées et 24 sont décédées ce lundi.Au Zhejiang, le nombre de patients confirmés a augmenté de 45, pour atteindre 173. À Chongqing, 22 en plus pour un total de 132, et à Jiangsu, +23 pour 70 en tout.Les autorités chinoises indiquent que la période d'incubation de la pneumonie de Wuhan devrait durer de 3 à 7 jours, et si elle se prolonge ne dépasse pas les 14 jours.Alors que l'Organisation mondiale de la santé évaluait jusqu'à présent le risque à très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international, elle a indiqué hier que son évaluation de la menace au niveau international passait de « modérée » à « élevée ».Le gouvernement sud-coréen a annoncé la mise en place et l'exécution au plus vite d'une enveloppe de 20 milliards de wons, soit presque 15,5 millions d'euros. Un budget dédié aux opérations de désinfection préventive, au rapatriement des sud-Coréens et à l'isolement des personnes infectées.Du côté de l'Armée, un contingent de plus de 100 personnes, principalement du personnel médical et soignant, rejoindra les 21 services de quarantaine mis en place dans les aéroports et les ports du pays.D'après le ministre de l'économie, Hong Nam-ki, les conséquences sur l'économie réelle et les exportations sont pour le moment limitées. La Bourse de Séoul, qui a rouvert aujourd'hui après la pause du Nouvel an lunaire (fermée vendredi et lundi derniers), était en chute libre ce matin : -2,4 % pour le Kospi (indice de référence) et -3,15 % pour le Kosdaq (valeurs technologiques).