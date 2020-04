COVID-19 : le confinement fait bondir les ventes d'alcool

En Corée du Sud comme partout dans le monde, toute la population est touchée par la pandémie du COVID-19 : les entrepreneurs, les commerçants, les employés, en CDI ou en CDD, les chômeurs en recherche d'emploi, les grandes industries, mais aussi les écoliers obligés de rester confiner, les mères au foyer stressées comme jamais elles ne l'ont été, le milieu culturel, sportif, etc.Le confinement est difficile, surtout lorsqu'on est en télétravail. Les enfants crient, on ne peut pas prendre l'air, on travaille à des horaires un peu bizarre, on ne débauche plus avec ses collègues pour aller boire un coup ou plus... bref, la vie n'est pas aussi amusante qu'avant. Faux. Il semblerait bien que les confinés sud-coréens s'amusent plus qu'avant le soir...Les magasins de proximité ouverts 24h sur 24h ont des chiffres pour le prouver. CU, l'une des plus grandes enseignes du pays, a vu ses ventes d'alcool augmenter de 20 % entre 1er et le 24 mars, par rapport au résultat de l'année dernière sur la même période. Et ce taux de croissance est significatif car en 2018 il était de 9,9 % et en 2019 de 12,3 %.Pour un responsable du magasin, il ne fait aucun doute, c'est le nouveau coronavirus qui booste les ventes : « Depuis que l'épidémie a frappé le pays, le nombre de personnes confinées qui aiment boire à la maison a augmenté car ils s'abstiennent de sortir et procèdent au télétravail et à la distanciation sociale ».Au niveau des types d'alcool, c'est le vin qui remporte la palme de la meilleure croissance des ventes. Pas étonnant, étant donné que cette boisson est la préférée lorsqu'il s'agit de boire à la maison. Ses ventes ont cru de 39,2 %. Il est suivi du makgeolli, un alcool traditionnel de riz laiteux, avec 21,1 %, puis le soju avec 17,3 % et enfin la bière, avec 10,4 %.Les gens achètent donc plus, mais deux hypothèses apparaissent : passent-ils les soirées à se saouler ou bien font-ils des réserves comme certains le font dans d'autres pays avec le papier toilette ? Qui sait ? Cependant, il faut constater une chose : les ventes de boissons anti-gueule de bois se rétament complètement. Si elles étaient en augmentation en janvier, de l'ordre de 6,1 %, elles ont chuté de 13,9 % en février avec l'apparition du COVID-19 en Corée du Sud, puis dégringoler de 22,5 % en mars, au pic du confinement. Peut-être est-ce plus simple de se lever tard le matin lorsqu'on fait du télétravail ? Ou de travailler avec une « haleine de cheval » sans déranger les collègues... ?Du coup, la chaîne CU en profite et continue ses promotions pour le mois d'avril : l'habituel « negemanwon », autrement dit quatre bières importées pour 10 000 wons, soit 7,34 euros, et désormais des réductions sur le vin de l'ordre de 9 900 wons et des offres une bouteille achetée la deuxième à 50 %.