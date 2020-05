COVID-19 : Comment la Corée du Sud organise sa rentrée scolaire 2020-2021 ?

Après une grande rentrée scolaire repoussée (prévue initialement le 4 mars), puis organisée en ligne ou à la télévision selon les niveaux, les écoles rouvrent leur porte aujourd'hui avec, dans un premier temps, les classes de terminale. Les 450 000 lycéens n'avaient pas ciré les bancs de leur établissement depuis 80 jours.Les élèves des autres niveaux reprendront progressivement sur les trois semaines à venir.▪️ Le 20 mai : Terminale▪️ Le 27 mai : 1ère, 3ème, CP, CE1, Maternelles▪️ Le 3 juin : 2nde, 4ème, CE2, CM1▪️ Le 8 juin : 5ème, CM2, CM3 (équivalent de 6ème en France)Les terminales devront être en cours tous les jours. Les lycéens en première et seconde seront en cours alternés (à distance et en classe), les collégiens et primaires devront faire acte de présence une fois par semaine pour évaluer leur compétence. Dans certaines régions, les règles seront adaptées. La ville de Busan souhaite par exemple que les collégiens soient présents quotidiennement et Daegu, le foyer le plus durement frappé par la pandémie, peut laisser les parents opter pour des cours virtuels.Bien entendu, toutes les mesures sanitaires sont en place. Le ministère de l'Éducation impose :▲ avant d'aller à l'école, auto-diagnostic obligatoire via le site du ministère de l’Education accessible par ordinateur ou smartphone, puis prise de température sur place (entrée, cantine)▲ interdiction d'aller à l'école lorsque vous êtes malade▲ nettoyage du bureau▲ ouverture et ventilation des fenêtres de la classe▲ port du masque en dehors des repas lorsque vous êtes à l'école▲ lavage des mains pendant 30 secondes▲ En cas de symptômes ou d'anomalies, suivre les 7 règles, y compris d'en parler immédiatement au professeur.Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les autorités sanitaires et la police, a mis en place un système très précis de prise en charge des élèves ou professeurs montrant des symptômes proches de ceux du COVID-19, que ce soit la venue de personnels spécialisés ou encore le transport vers le centre médical du quartier.Pour limiter les contacts entre les élèves, toutes les salles des établissements seront optimisées (gymnase, salle de musique, etc.) pour accueillir un maximum d'élèves. Certains établissements font même installer des conteneurs dans leur cour, comme c'est le cas dans une école à Gwangju.Toutes ces mesures sont nécessaires car dès ce premier jour de rentrée, deux cas de contamination ont été identifiés chez des élèves à Incheon. Il s'agit de deux jeunes qui se sont rendus dans un Coin Karaoké de Michuhol-gu, où un patient confirmé s'est également rendu. Trois lycées ont décidé de reporter la rentrée à demain, afin de ne pas accroître l'anxiété déjà élevée des élèves et des parents.Par ailleurs, cinq lycéens de la ville de Cheongju, dans la province de Chungcheong du Nord, ont été pris en charge par les services sanitaires de la ville (ambulance 119) après avoir montré des symptômes proches de ceux du COVID-19. Les secours ont été prévenus à 8h52 que trois élèves d'un lycée de Heungdeok-gu avaient de la fièvre, puis deux autres, à 8h59, ont déclaré avoir des nausées.En tout, des enfants de 75 écoles ont du retourner chez eux ou arrêter de suivre les cours pour rentrer chez eux car ils présentaient des symptômes du nouveau coronavirus.