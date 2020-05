La Corée du Sud lance son premier robot COVID-19

Dans l'un des pays les plus innovants au monde, comment un robot de prévention contre le nouveau coronavirus n'a-t-il pas encore vu le jour ? Après le Drive-Thru et le Walk-Thru pour accélérer les diagnostics du COVID-19, la Corée du Sud invente le robot autonome connecté en 5G et animé par une intelligence artificielle pour lutter plus efficacement contre la crise sanitaire.L'opérateur sud-coréen de télécommunications SK Telecom, en coopération avec Omron Electronics, spécialiste japonais de l'électronique, a développé un robot qui peut, d'un simple scan, contrôler le port du masque, prendre la température ou encore distribuer du gel hydroalcoolique. Il rappelle également de bien garder la distanciation physique.Plus précisément, le robot se déplace automatiquement vers les visiteurs pour vérifier la température corporelle à l'aide d'une caméra thermique. Dans le cas où la température mesurée est de 37,5°C ou plus, il déclenche une alarme et alerte le centre de contrôle. Les données transmises en 5G permetteront aux services sanitaires d'interdire l'entrée dans un bâtiment à une personne présentant des symptômes.Par ailleurs, il peut désinfecter une surface de 33 mètres carrés en seulement 10 minutes grâce à des lampes UV et des pulvérisateurs automatiques de désinfectant pour sols, garantissant une désinfection à 99%.Il n'est pas sans rappeler le chien-robot de Boston Dynamics qui se promène dans un parc Bishan-Ang Mo Kio à Singapour. En effet, tout comme ce canidé venu tout droit du futur, et grâce à une solution d'analyse vidéo basée sur l'intelligence artificielle développée par SK Telecom, le robot 5G est en mesure d'identifier les endroits où les gens sont rassemblés, puis de se déplacer sur place pour lire un message soulignant l'importance de la distanciation sociale. Il est aussi capable d'identifier les personnes qui ne portent pas de masque facial et de leur demander d'en porter un.Grâce à sa solution d'analyse de mégadonnées () Metatron, l'opérateur peut analyser les données de gestion des composants du robot, collectées via des capteurs IoT (), pour vérifier son tat en temps réel et effectuer une maintenance prédictive.SK Telecom et Omron Electronics Korea prévoient de déployer ce robot 5G d'abord dans leur siège social. Ils lanceront officiellement l'appareil en Corée du Sud à la fin de l'automne puis sur les marchés mondiaux l'an prochain.