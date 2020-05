Prison : les visites de détenus en visioconférence en Corée du Sud

Alors que la crise du COVID-19 force les entreprises à s'adapter, comme avec le télétravail généralisé, une idée a vu le jour dans un lieu plutôt hors du commun.Le ministère de la Justice en Corée du Sud a déclaré, jeudi dernier, qu'il mettait en place un tout nouveau système d'information intelligent de nouvelle génération dans les établissements pénitentiaires. En d'autres termes, il souhaite rendre possible les cyber-visites aux détenus.Pour se faire, des tablettes seront installées dans toutes les salles d'entrevue des prisons du pays et il sera désormais possible de réaliser des rencontres en visioconférence. Si cela était possible dans certaines pirsons, les possibilités vont augmenter considérablement. Une solution pour aussi et surtout éviter une possible propagation du nouveau coronavirus dans ces centres fermés.Ce projet a été lancée au mois de mars dernier et consiste à créer un système d'information intégré aux établissements pénitentiaires. La première phase durera jusqu'en mai 2021 et visa à améliorer la commodité des pétitions civiles et à améliorer l'efficacité du travail correctionnel.Le gros du travail portera sur l’unification du système de visite, l’automatisation de l’affectation des détenus aux établissements de transport, et l’introduction de « chatbots » et de terminaux automativsés (sans être humain) de services correctionnels pour les pétitions civiles.Le système actuel d'entrevue pour les établissements correctionnels est géré séparément selon le type de salle. Avec les tablettes, trois types d'entretiens seront possibles : général, vidéo, et intelligent.