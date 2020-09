La Corée du Sud lance un programme d'adresses 3D dans des villes intelligentes













Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (MOIS) a annoncé, hier, son intention de signer un accord avec diverses agences concernées (le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, l'Institut supérieur coréen des sciences et de la technologie, le Korea Land and Housing Corp. et la Korea Water Resources Corp.) pour lancer un nouveau projet d’attribution d’adresses à des objets, des espaces et des installations souterraines. Il débutera dans cinq « villes intelligentes » (smart cities), à savoir Sejong, Busan, Siheung, Daegu et Jeonju, et sera complet en 2025, avant d'être étendu aux autres villes du pays.



Ce nouveau système d'adresse en trois dimensions (3D) a pour objectif d'aller au-delà de la politique d'adresse dite bidimensionnelle actuelle. Il inclut des informations de hauteur, ce qui permet d'attribuer de nouvelles adresses à des bâtiments, des routes, mais aussi des objets, des espaces, des emplacements.













Il permet aux utilisateurs de localiser des lieux non stationnaires, tels que des marchés souterrains, des ponts et des food-trucks (camion de restauration), et pourra être utilisé pour des drones, des véhicules à conduite autonome et d'autres nouvelles technologies.





Le MOIS réalise actuellement ce programme d'adresse 3D à Suwon, dans le comté de Jincheon, et dans des espaces souterrains autour de la gare de Jamsil depuis 2018.

La Corée du Sud fait un pas de plus en avant dans le monde de la 5G et de l'ultra-connectivité entre l'homme, les machines et l'espace.