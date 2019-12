La Corée du Sud mise tout sur l'intelligence artificielle

Afin d'améliorer la qualité de vie dans son pays, le gouvernement sud-coréen espère générer, d'ici 2030, pas moins de 455 000 milliards de wons, soit un peu plus de 350 milliards d'euros, de résultats économiques. L'objectif : faire remonter la Corée du Sud du 30e au 10e rang en termes de qualité de vie parmi les nations membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Pour ce faire, l'État va "tout" miser sur l'intelligence artificielle (IA). Les ministères concernées, dont celui des Sciences, de la Technologie et de l'Information et de la Communication, bien entendu, se sont concertés lors de la 53e réunion du Conseil du gouvernement, présidée par Moon Jae-in. Et l'objectif est, pour le moins que l'on puisse dire, collossal :et faire deLe plan prévoit. Celle-ci permettra d'élaborer toutes sortes d’investissements dans les puces intelligentes de prochaine génération, à commencer par les processing-in-memory (PIM) qui sont capables d’imiter le cerveau humain. et ce sur les dix années à venir. Rien que pour le PIM, pas moins de 1 009,6 milliards de wons, soit 778 millions d'euros, seront investis de 2020 à 2029 !Autre décision importante :. Et l'État mettre en place un fonds de plus de 5 000 milliards de wons, soit plus de 3,5 milliards d’euros, pour développer des start-up spécialisées dans cette technologie du futur.Bien entendu, tout ce qui porte sur les évolutions nécessaires des réglementations et du système juridique concernés sera encadré par le gouvernement. Et la Commission en charge de la quatrième révolution industrielle verra son rôle redéfini et elle deviendra la. Cela lui permettra de mieux orienter la stratégie mise en place par l'administration Moon.