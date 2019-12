L'espérance de vie n'a pas augmenté en 2018, une première en 50 ans

Hommes à gauche / Femmes à droite

L'Institut national des statistiques, le Kostat, a publié ce mois-ci une table de mortalité de la Corée du Sud pour l'année 2018. Mais qu'est-ce qu'une table de mortalité, également appelée parfois table de survie ? C'est tout simplement un indicateur qui permet de suivre minutieusement le destin d'une population. De manière pratique, celui-ci offre la possibilité de mieux étudier la démographie d'un pays, le nombre et les probabilités de décès ou de survie, ou encore l'espérance de vie selon l'âge et les sexes.D'après cette table,(79,7 ans pour les hommes et 85,7 ans pour les femmes).Autrement dit, l'espérance de vie n'a pas progressé d'un pouce pendant un an. Cela a de quoi interpeller, car celle-ci n'a cessé d'augmenter chaque année depuis 50 ans, à hauteur de 0,2 à 0,5 an. La Corée du Sud aurait-elle atteint l'âge maximal ?Pas vraiment. Le Kostat explique dans son rapport attaché à ses données que cette stabilisation de l'espérance de vie est tout simplement due à la vague de décès de l'hiver 2017-2018. En effet, le nombre de morts a été 5 % plus élevé que l'année précédente, le niveau le plus haut depuis 35 ans (1983).Pas de quoi s'inquiéter, donc, à première vue. Car d'autres pays ont contenu ce genre de freinage de la croissance de l'espérance de vie. En 2015, par exemple, elle a reculé de 0,1 an en France et de 0,2 an en Italie. La raison ? La canicule de cet été là.Pour 2019, l'espérance de vie devrait donc reprendre sa course en avant puisque, entre janvier et septembre, le nombre de décès a reculé de 3 % en glissement annuel. Le Kostat estime qu'au pays du Matin clair. Et si l'on se fit à ces prédictions à long terme, les sud-Coréens vivront en moyenne. En un demi-siècle, l'espérance de vie en Corée du Sud a augmenté de plus de 20 ans (62,7 ans en 1970).Autre élément intéressant de cette table de mortalité, c'est le temps qu'il reste à vivre aux personnes d'aujourd'hui. À la condition que la tendance actuelle du taux de mortalité soit identique dans les années qui viennent, alors un homme de 40 ans est au milieu de sa vie. Il n'aura, en moyenne, plus que 40,8 années à vivre. Les femmes du même âge pourront en profiter un peu plus, avec 46,5 ans. Pour les hommes de 60 ans, plus que 22,8 ans sur terre... et plus que 27,5 ans pour les femmes.