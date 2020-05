Naver : du portail de recherche à la plateforme marketplace

Avec un bénéfice net qui a bondi de 54% au premier trimestre 2020 en glissement annuel* et les ventes des sites d'e-commerce présents sur sa plateforme de shopping qui ont été sur la même cadence avec +56%, le premier portail Internet de Corée du Sud, Naver Corp. (groupe NHN), qui a profité des ventes en ligne en pleine période de crise sanitaire, compte lancer deux nouveaux services afin d'intégrer le segment à croissance rapide du e-commerce.Il souhaite ainsi se muer progressivement en plateforme marketplace. Des services qui devraient provoquer un changement sismique sur le marché sud-coréen des achats en ligne, largement dominé par Coupang Inc.Tout d'abord, le groupe lancera prochainement un abonnement payant appelé Naver Place. Sur ce site, les points accumulés par les acheteurs pourront être utilisés lors des achats sur la plateforme via son outil de paiement mobile déjà bien en place, Naver Pay. Naver Financial, la branche des paiements mobiles de Naver, sortira de terre dans la foulée un nouveau type de compte bancaire avec un taux d'intérêt unique pour les achats effectués sur la Naver Place via Naver Pay.L'objectif est simple : faciliter et accélérer la recherche, la sélection et l'achat de produit sur la toile. Le portail sera à la base de la recherche d'information et mènera vers les biens ou services sur le marketplace.Deuxième grand projet : Naver s'est associée à de grandes marques, comme le fabricant local de cosmétiques et d'articles ménagers LG Household & Health Care Ltd., pour offrir une expérience d'achat améliorée.« Nous prévoyons de fournir différents types de systèmes d'envoi des marchandises en fonction de la taille de nos partenaires et de leurs produits », a déclaré le PDG de Naver, Han Seong-sook. Les produits LG Household peuvent, par exemple, être expédiés dans les 24 heures suivant l'achat.Les transferts d'argent via Naver Pay ont atteint près de 5 200 milliards de wons (3,9 milliards d'euros) sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 46% par rapport à la même période en 2019.Naver Pay a été utilisé pour acheter 3 500 milliards de wons (2,6 milliards d'euros) de marchandises sur Smart Store, la plateforme de shopping de Naver, contre 4 800 milliards de wons (3,6 milliards d'euros) sur la principale marketplace du pays, Coupang, et 4 200 milliards de wons (3,14 milliards d'euros) sur eBay Korea, l'unité sud-coréenne du géant américain des achats en ligne eBay, selon les données du tracker de l'industrie WiseApp.Naver souhaite coopérer avec certains vendeurs de son Smart Store afin qu'ils puissent répondre activement aux demandes des clients.Le bénéfice net de Naver a atteint 134,9 milliards de wons (100,8 millions d'euros) contre 88 milliards de wons un an plus tôt. Le résultat d'exploitation a été de 221,5 milliards de wons (165,6 milliards d'euros), soit une augmentation de 7,4% en un an. Les ventes ont totalisé 1 730 milliards de wons (1,29 milliards d'euros), en hausse de 14,6%.