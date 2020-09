Kakao se lance dans le service aux entreprises avec Kakao Work



Dix ans après avoir révolutionné les communications entre sud-Coréens avec Kakao Talk, le groupe Kakao lance Kakao Work, une version plus adaptée au lieu de travail, les entreprises ayant adopté cet outil pour rester en contact 24h/7j avec leurs employés. Un stress supplémentaire dans une société où la surcharge de travail et le harcèlement des patrons (surtout dans les PME) sont plus que présents.







Le service, disponible sur mobile et PC, est livré avec des fonctionnalités axées sur le lieu de travail comme la vérification de ceux qui n'ont pas lu un message sur un groupe de discussion ou envoyer un message de demande de travail pour l'ajouter à une liste de tâches.









Kakao Work offrira des outils aux entreprises qui tentent de numériser leur mode de travail, actuellement tendance avec le télétravail provoqué par le #COVID19 . Une fonction permettra par exemple de partager l'heure de début et de fin du travail ou leur calendrier de vacances. Des visioconférences seront possibles avec des connexions simultanées permettant jusqu'à 30 personnes. Le plan est d'augmenter progressivement ce nombre à 200 (!).









S'il n'est pas le premier sur ce segment, Kakao propose aussi une intelligence artificielle. Kakao Work est livré avec un assistant vocal appelé Kasper, qui peut répondre à des questions simples. L'utilisateur n'a qu'à saisir une question en commençant par "/Kasper" en coréen. Pour le moment, les connaissances de Kasper se limitent à la recherche d’informations. Le but ultime est d'en faire un assistant de travail IA capable de donner des réponses plus spécifiques, comme l'ajustement automatique des horaires de réunion entre les individus.



Kakao Work proposera un programme de base gratuit et trois plans d'abonnement équipés de fonctions plus avancées. Kakao Work « premium » est offert gratuitement en test depuis hier et jusqu'au 25 novembre.

Côté employés, le nouveau service permet de bloquer les messages après le travail. Côté entreprise, la société peut avoir sa propre base de données d'employés afin de leur permettre de communiquer sans pour autant échanger leur numéro de téléphone.