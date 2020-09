Suicide : la Corée du Sud toujours en tête de l'OCDE





L'Institut national des statistiques a publié son rapport sur "les décès en 2019". L'année dernière, en moyenne, 37,8 personnes se sont suicidées chaque jour en Corée du Sud, soit 13 799 en un an, un chiffre en augmentation pour la deuxième année de suite. Cela représente 26,9 personnes sur 100 000 qui se sont données la mort (+0,9%). Entre 2014 et 2017, ce nombre était en diminution constante.







Par sexe, les hommes se suicident plus de deux fois plus que les femmes avec un taux de 38 contre 15,8 personnes, mais le taux a baissé pour les premiers (-1,4%) et augmenté pour les secondes (+6,7%). L'année dernière, le taux de suicide normalisé selon l'âge en Corée (le nombre de suicides pour 100 000 habitants standard de l'OCDE) était de 24,6, le plus élevé parmi les pays membres de l'OCDE et beaucoup plus élevé que le taux moyen de l'organisation (11,3 personnes).



Le suicide (automutilation délibérée) s'est classé au 5e rang des causes de décès après le cancer, les maladies cardiaques, la pneumonie et les maladies cérébrovasculaires.







A noter que 12,9 décès en moyenne chaque jour sont dus à l'alcool avec un taux de mortalité 6,4 fois plus élevé pour les hommes que les femmes. Le taux de mortalité par alcool des femmes dans la vingtaine a augmenté de 14,2% par rapport à 2018. Il a augmenté de 7,5% chez les femmes trentenaires et de 10,9% chez les septuagénaires. En revanche, il a été constaté que le taux de mortalité par alcool chez les hommes diminuait dans tous les groupes d'âge, à l'exception des trentenaires.

Le suicide est laavec plus d'un jeune dans la vingtaine sur deux qui meurt de cette façon : 37,5% chez les 10-19, 51% chez les 20-29 et 39% chez les 30-39. Après 40 ans, la première cause de décès est le cancer.En comparaison à l'an dernier, le taux de suicide a augmenté de manière particulièrement significative chez les 20-29 (+9,6%). Chez les adolescents il a pris +2,7% et les sexagénaires +2,5%. Il a diminué chez les septuagénaires (-5,6%) et les plus de 80 ans (-3,4%).