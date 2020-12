La Corée du Sud augmente de 12,9% ses investissements dans la recherche sur le climat







Pour rappel, fin 2019, le charbon représentait 40,4% de la production d'électricité de la Corée du Sud, suivi de l'énergie nucléaire avec 25,9% et du gaz naturel liquéfié avec 25,6%. À noter que 34,6 milliards de wons (26 millions d'euros) iront dans la recherche liés aux énergies renouvelables (solaires, batteries rechargeables, etc.) et 18 milliards de wons (13,5 millions d'euros) dans la recherche de l'origine des poussières fines et des technologies visant leur réduction.

Pour renforcer les efforts du pays à devenir neutre en carbone d'ici 2050, une enveloppe de 150,1 milliards de wons (112,38 millions d'euros) pour la recherche sur le climat et l'environnement sera mise en place l'année prochaine, en hausse de 12,9% par rapport à cette année.Le ministère des Sciences et des technologies de l'information et de la communication (TIC) investira dans 30 nouveaux projets de recherche liés au climat et à l'environnement, dont 3,6 milliards de wons (2,7 millions d'euros) iront dans quatre projets de développement de technologies pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.Le ministère se concentrera sur la recherche de nouvelles sources d'énergie, engageant 14,1 milliards de wons (10,5 millions d'euros) dans un projet existant, qui consiste en des recherches sur les moyens de produire et de stocker de l'hydrogène en toute sécurité.