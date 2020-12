La Corée du Sud ressuscite ses chanteurs avec des hologrammes et des voix en IA

Avec le développement de l'intelligence artificielle (IA) et du deep-learning, qui est un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique qui essaye de modéliser, avec un haut niveau d’abstraction, des données grâce aux architectures articulées de différentes transformations non linéaires, des choses qui étaient autrefois impossibles deviennent désormais possibles. C'est ce que prouve la Corée du Sud avec la recréation de voix d'artistes musicaux décédés qui vont interpréter des chansons contemporaines.

Cette initiative, c'est la chaîne musicale Mnet qui en a eu l'idée. Elle diffusera ce projet de musique basée sur l'intelligence artificielle via l'émission « One More Time », encore une fois en français, le mercredi 16 décembre. Durant ce programme, elle "ressuscitera" des artistes décédés à travers des hologrammes et des reproductions de leurs voix grâce à une IA.

Le premier épisode mettra en vedette Turtleman, leader du trio Turtles, décédé d'une crise cardiaque en 2008 à l'âge de 37 ans. Dans la bande annonce de l'émission révélée vendredi par la chaîne, on peut voir le groupe en train de chanter "Start Over" de Gaho, Turtleman apparaissant sous la forme d'un hologramme et chantant avec les deux autres membres présents sur scène.









Les membres de la famille du regretté Turtleman et le personnage populaire de la chaîne EBS Pengsoo, entre autres, ont assisté à ce spectacle. Le deuxième épisode mettra en vedette la chanteuse Kim Hyun-sik, décédée en 1990 à l'âge de 32 ans.

Le producteur de ce programme, Yoo Seung-yeul, a expliqué dans un entretien qu'il voulait monter à la jeune génération le type de musique et d'artistes que leurs parents écoutaient lorsqu'ils étaient jeune. "Tout le monde est las de la situation provoquée par le COVID-19 et écouter des chansons amusantes et optimistes, comme celles des Turtles, me redonne du courage. Je voulais avec cette émission offrir une sorte de consolation à tout le monde avec les chansons énergiques des Turtles et touchantes de Kim Hyun-sik" a-t-il souligné.

Mais Mnet n'est pas la seule à travailler sur des programmes utilisant l'intelligence artificielle. Le diffuseur SBS lancera le 22 janvier 2021 une émission où un Homme est opposé à une IA. Intitulée « Battle of the Century: AI vs. Human », « la bataille du siècle : IA contre Humain » en français, cette émission mettra en compétition des experts de six domaines contre un programme d'IA et le premier épisode proposera une nouvelle interprétation de Kim Kwang-suk, décédé en 1006 à 31 ans, de la chanson "I Miss You" de Kim Bum-soo.

L'agence du célèbre groupe BTS, Big Hit Entertainment, a également annoncé que certains de ses artistes collaboreront avec un hologramme de Shin Hae-chul pour deux chansons du regretté artiste "What Do You Really Want" et "To You".

Les diffuseurs font face à de nouveaux challenge. Qu'en est-il des droits d'auteur lorsqu'il s'agit de recréer une voix par l'IA ? Comment se procurer des échantillons de musique de très haute qualité d'artistes décédés ? Et d'un point de vue morale ou d'éthique, qu'en pense le public ?

Le producteur de « One More Time » détaille qu'il a fallu être très prudent après avoir obtenu l'accord de la famille de l'artiste décédé : "leur opinion est avant tout la priorité absolue. Et si la famille est importante, nous avons aussi rencontré ses collaborateurs, ses amis proches." Yoo n'est pas encore sûr de l'accueil du public, même si la bande-annonce montrant la mère de Turtleman en larme devant son fils en hologramme a été plutôt bien accueillie.