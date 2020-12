Pour Séoul et sa grande couronne, cela signifie que quelque 130 000 installations commerciales sont mises à l'arrêt et 460 000 voient leurs opérations restreintes. Plus précisément, en plus des 5 types d'installations de divertissement, l'ouverture est formellement interdire pour les activités de promotion et de vente directe, les karaokés, les salles de spectacle intérieures debout et les installations sportives intérieures (dont les salles de gym, de golf en salle et de billards).



De plus, afin de minimiser les infections chez les jeunes qui ont fini leur examen de fin d'année et se retrouvent en vacances d'hiver, toutes les académies d'éducation privée ont également été suspendues. Cependant, compte tenu du fait que les examens d'entrée à l'université sont en cours, ils peuvent encore suivre des classes préparatoires et des cours de formation au développement des compétences professionnelles.



La plupart des établissements généraux de type hypermarchés, grands magasins, cinémas, cybercafés, salons de beauté (coiffeurs, pose d'ongles, etc.), ou encore parcs d'attractions ne peuvent être ouverts que jusqu'à 21 heures. Les dégustations de produits sont également interdites dans les grands magasins et les supermarchés. À partir de 21h, les restaurants ne peuvent plus que servir des plats à emporter ou à livrer. Les cafés et autres boulangeries ne peuvent plus accueillir de clients assis la journée.







Les réunions et activités de groupe doivent être limitées à un maximum de 50 personnes, y compris les mariages et les enterrements. Les compétitions sportives doivent avoir lieu sans spectateurs. Les classes de tous les niveaux ne doivent pas dépasser un quota d'un tiers des élèves. Les installations de protection sociale (dont les crèches) sont autorisées à fonctionner, mais le nombre de personnes est limité à 30% de la capacité maximale (maximum à 50 personnes).



De plus, comme le risque d'infection latente est élevé, il est obligatoire de porter un masque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur lorsqu'il est difficile d'avoir une distanciation physique de plus de 2 mètres avec les autres personnes. Les réunions et activités de groupe doivent être limitées à un maximum de 50 personnes, y compris les mariages et les enterrements. Les compétitions sportives doivent avoir lieu sans spectateurs. Les classes de tous les niveaux ne doivent pas dépasser un quota d'un tiers des élèves. Les installations de protection sociale (dont les crèches) sont autorisées à fonctionner, mais le nombre de personnes est limité à 30% de la capacité maximale (maximum à 50 personnes).De plus, comme le risque d'infection latente est élevé, il est obligatoire de porter un masque aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur lorsqu'il est difficile d'avoir une distanciation physique de plus de 2 mètres avec les autres personnes.





Pour étendre la capacité des enquêtes épidémiologiques dans la région de Séoul, le président Moon Jae-in appelleà venir supporter les agents déjà sur le terrain qui lutte contre le COVID-19. "Afin que les travailleurs et les jeunes de la région de Séoul puissent recevoir des tests de manière pratique et rapide, il faut des dépistages de nuit et lors des jours de congés dans les centres dédiés, ainsi que de grandsqui permettent un dépistage au volant."