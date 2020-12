Suneung : la Corée du Sud a préparé un baccalauréat-COVID exceptionnel



À 24h du Suneung, le test d'aptitude pour entrer à l'université (équivalent du baccalauréat en France), la Corée du Sud s'apprête à retenir son souffle pendant une journée toute entière. Parmi les plus de 490 000 candidats, 37 lycéens testés positifs au COVID-19 et 430 en confinement passeront le test.



Le nombre de surveillants et d'autres personnels en charge du bon déroulement du Suneung a été revu à la hausse d'environ 30% par rapport à l'année dernière avec 120 708 personnes. La capacité des classes est limitée à 24 places au lieu de 28 habituellement et un total de 172 lits d'hôpitaux ont été prévus pour des candidats infectés par le nouveau coronavirus et des centres d'examen spéciaux peuvent accueillir jusqu'à 3 800 candidats en auto-confinement.







Les autorités sanitaires se sont données plusieurs objectifs pour ce jour décisif dans la vie d'un jeune sud-Coréen : faire la distinction entre les candidats généraux, ceux ayant des symptômes, ceux en auto-isolement et les patients, afin de séparer complètement leurs déplacements et prendre des mesures minutieuses pour permettre à tous de passer l'examen dans un environnement sûr.



Comme chaque année, pour le bon déroulement du Suneung, la fréquence des transports en commun sera augmentée pour que personne ne rate le début de l'examen, et les atterrissages et décollages d'avion seront suspendus pendant l'examen de compréhension orale d'anglais. En même temps, la crise sanitaire mondiale aide avec un vrai ralentissement des départs d'avion.







Parmi les mesures à appliquer pour tous les lycéens : port du masque obligatoire toute la journée et abaissé légèrement pour le contrôle d'identité, prise de température avant l'entrée dans la salle d'examen, abstention des réunions en groupes pendant les pauses, venir avec un panier-repas pour le déjeuner et aération des salles à la fin de chaque session. Il est recommandé aux jeunes de venir couverts, les températures tournant autour de zéro degré ces derniers jours.



Pour rappel, au regard des mesures de distanciation sociale renforcée depuis le 19 novembre, tous les élèves ont été conseillés depuis le 26 novembre de rester chez eux tant que possible et d'éviter de fréquenter des lieux ou installations surpeuplées.



Désormais, les mamans des lycéens redoublent leurs visites aux temples pour prier leur dieu et implorer un bon résultat... Et de son côté, le président de la République a envoyé un message visant à s'excuser auprès de cette génération qui va vivre l'un des pires Suneung de l'histoire du pays.







Moon Jae-in a expliqué dans un message publié sur ses réseaux sociaux et destiné à tous les candidats qu'il était déjà difficile de se préparer au Suneung et qu'il sera encore plus difficile de passer l'examen le jour J au regard de la situation actuelle liée au nouveau coronavirus. "Je suis désolé (en tant que président). Je voudrais mettre un foulard chaud autour de votre cou" a-t-il signifié afin de les réconforter. Avant de conclure : "Nous vous soutenons tous. Ayez confiance ! Restez calme !"

Les autorités en charge de l'éducation ont tout fait pour que l'examen 2020 se déroule comme prévu, avec la mise en place de mesures strictes dans 1 383 centres et 31 291 salles de classe de test, en augmentation de 50% par rapport à 2019.