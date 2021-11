Chaque étape se compose de 4 semaines de nouvelles règles sanitaires et 2 semaines d'évaluation des résultats (taux de vaccination, capacité des unités de soins intensifs/lits, nombre hebdomadaire de patients gravement malades et de décès, et indice de reproduction des infections). En cas de bons résultats, la période d'évaluation de 2 semaines pourra sauter pour permettre de passer plus rapidement à l'étape suivante.

Certaines installations polyvalentes telles que les zones de pratique du chant, les bains publics, les installations sportives intérieures, les installations de divertissement, les courses de chevaux, les courses de vélos, les casinos, ainsi que les établissements médicaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements pour personnes gravement handicapées et les personnes atteintes de démence, les centres pour personnes âgées, les centres pour le bien-être des personnes âgées, les centres culturels, etc. imposeront un pass sanitaire.

Dans le cas des restaurants et des cafés, les rassemblements privés sont autorisés jusqu'à 10 personnes, mais la présence de personnes non vaccinées est partiellement restreinte.

- Les événements de moins de 100 personnes sont autorisés sans conditions , et s'il y a plus de 100 personnes et moins de 500 personnes, un pass sanitaire est exigé.

Étape 3 de début février à mi-mars : « supprimer les restrictions sur les rassemblements privés »

- Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur mais reste obligatoire en intérieur.



- Les événements sans limite de personnes sont autorisés.

La période de quarantaine pour les personnes qui ont été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 sera réduite de 14 jours à 10 jours. Ceux qui ont terminé la vaccination n'auront pas besoin de se placer en auto-quarantaine s'ils ne présentent pas de symptômes, même s'ils ont été en contacts étroits avec une personne confirmée positive.

Le système de gestion de la quarantaine et des entrées de l'étranger sur le territoire coréen passera également d'une échelle de 5 niveaux actuellement à 3 niveaux. Le « niveau 1 » (vert) pour les pays sûrs portera sur la levée des restrictions de délivrance de visa et pour les vaccinés, une exemption de quarantaine et des tests PCR. Le « niveau 2 » (jaune) est pour les pays dits normaux, avec une restriction en place de la délivrance de visas, mais à partir du premier semestre 2022, l'exemption de quarantaine pour ceux qui ont terminé la vaccination. La période de quarantaine après l'entrée pour les personnes non vaccinées sera réduite de 14 jours actuellement à 10 jours. Le « niveau 3 » (rouge), pour les pays dits dangereux, les restrictions de délivrance de visas et des opérations aériennes seront effectives. (https://www.newsis.com/view/?id=NISX20211025_0001625410&cID=10201&pID=10200)

Lorsque le gouvernement détecte un risque d'effondrement du système médical, tel qu'un taux d'utilisation des unités de soins intensifs et des lits d'hospitalisation au-dessus des 80%, il suspendra temporairement la conversion à la stratégie de vivre avec le Covid pour passer à un « plan d'urgence ». Cela passera par des mesures temporaires et fortes, telles que l'extension des laissez-passer pour les personnes vaccinées uniquement, le renforcement des restrictions sur les rassemblements privés, la limitation de la taille et de la durée des événements, l'interdiction des visites dans les hôpitaux de soins, etc.